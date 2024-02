Salud Coahuila evalúa perfiles en Jurisdicciones Sanitarias de La Laguna

En su primera visita a La Laguna, el secretario de salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez dijo este martes que se están evaluando los perfiles de las personas que actualmente ocupan cargos públicos en las Jurisdicciones Sanitarias No. 6 y No. 7. Sin embargo, no detalló si habrá algún cambio en las jefaturas jurisdiccionales ubicadas en Torreón y Francisco I. Madero o bien, en las direcciones de hospitales generales e integrales.

De manera extraoficial, El Siglo de Torreón pudo conocer que César Alejandro del Bosque Garza se perfila como nuevo titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 y que su nombramiento podría darse este mismo día o mañana miércoles.

Esta mañana, Juan Pérez Ortega, actual jefe jurisdiccional acompañó al secretario de salud del estado al banderazo oficial de la Caravana de Salud de la región Laguna que se puso en marcha en el sector Nueva Aurora de Torreón y la cual benefició a habitantes de seis colonias.

También asistió Rocío Quiroz, titular de la Jurisdicción Sanitaria No. 7.

RECORRERÁ HOSPITAL GENERAL DE TORREÓN

Por otro lado, el funcionario mencionó que este día hará un recorrido en el Hospital General de Torreón para revisar las condiciones en las que se encuentra y revisar el porcentaje de abasto de insumos y medicamentos y si ya llegaron los reactivos para el laboratorio debido a que se lanzó una licitación con un nuevo proveedor. Añadió que en todo el estado, se tiene contemplada la rehabilitación de algunos centros de salud además de que ya se hizo un diagnóstico situacional de los 14 hospitales generales e integrales por lo que se les dará mantenimiento.