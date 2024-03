Rosario Marín 'aplaude' la elección de una mujer presidenta en México

La exjefa del Tesoro de los Estados Unidos, Rosario Marín, expresó su emoción de saber que habrá una mujer presidenta en el país que la vio nacer e indicó. “Es una lástima que no sea también la situación de Estados Unidos”.

Expuso que cuando era tesorera en los Estados Unidos, conoció y tuvo un contacto estrecho con Xóchitl Gálvez y conoce su trabajo, mientras que con Claudia Sheinbaum no ha tenido contacto, sin embargo aseguró que los mexicanos tienen una muy buena selección para hacer.

Su posición personal y basada en sus creencias católicas, con respecto al aborto, es que la vida inicia en la concepción.

“Mi posición es que la vida comienza en la concepción, pero eso no me da el derecho de decirle a ninguna otra mujer lo que deba de hacer ella. Afortunadamente yo no tuve que enfrentar esas decisiones y por eso no tengo derecho de decirle a nadie lo que debe de hacer con su cuerpo”, comentó.

Marín destacó la importancia de celebrar y reconocer a las mujeres todos los días, subrayó los desafíos continuos que enfrentan en la sociedad, incluida la discriminación, la violencia y la brecha salarial.

Instó a una aplicación efectiva de la ley para garantizar la igualdad de género, tanto en la política como en otros ámbitos, con el objetivo de promover el bienestar de las organizaciones, las familias y los países en general.

Rosario Marín estuvo en Saltillo, invitada por el gobierno del estado, para impartir una conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer. Fue jefa del tesoro de los Estados Unidos en el año 2021 y es la primera mujer nacida en México en ocupar dicho cargo.