'Rompimiento del PAN no afecta a Durango'

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, recordó a la prensa lagunera el choque entre el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, y dijo que lo anterior no afecta a Durango.

"En Durango no tenemos ningún problema. Creo que, híjole, hay que mantener la calma, cuando hay un proceso electoral como el que podemos tener todos. A mí me tocó el 2022, pues los ánimos se calientan. Es normal. Vienen las negociaciones, el estira y afloja, a eso nos dedicamos. Creo que hay que mantener la calma", dijo Villegas.

En Durango fue en diciembre cuando la coalición total "Fuerza y Corazón por Durango", integrada por los partidos PAN, PRI y PRD se registraron ante el IEPC para la renovación de las diputaciones locales.

En el caso de Coahuila, feste pasado martes 9 de enero a las 23:59 venció el plazo para el registro de coaliciones y el PAN quedó fuera de la que el PRI suscribió de forma conjunta con el PRD y el partido estatal Unidad Democrática, para llevar candidatos en los 38 municipios y en los ocho distritos electorales federales, además de la senaduría en esta entidad. De este modo quedó fuera el Partido Acción Nacional (PAN) después del choque entre Marko Cortés, líder nacional del PAN y el gobernador, Manolo Jiménez.

'TODO EL RESPALDO A COAHUILA'

Al respecto, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, aseguró: "Hay que confiar en el gobernador. Es un gobernador que va entrando, que trae todas las ganas. Manolo es un hombre que conoce el estado. Creo que lo único que nos falta es sentarnos a platicar. Todo el respaldo a Coahuila, por supuesto. Somos los dos gobernadores del partido (PRI). Los dos de la Alianza y creo que debemos de trabajar juntos de la mano, sobre todo en la Comarca Lagunera veo un buen arranque del gobernador Manolo y creo que va a ser un buen gobierno y hay que sumarnos para que a la Comarca Lagunera le vaya bien", aseguró el gobernador de Durango.

Respecto a la "mano" de Marko Cortés en Durango el mandatario aseguró: "La tiene metida. Son presidentes de los partidos los tres: Marko, Alejandro, Zambrano, y ellos toman decisiones junto con los partidos en lo local. No especulen, Durango va a salir bien en sus procesos internos y yo lo que me toca es garantizar la seguridad del proceso", acotó.

¿QUÉ PASÓ?

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, publicó en sus redes oficiales una carta en la que pactó con el PRI el reparto de cargos públicos en Coahuila. En su mensaje, reclamó al gobernador de Coahuila Manolo Jiménez que cumpla el acuerdo, sin condicionar su aplicación al porcentaje de votación obtenido en las elecciones pasadas. El acuerdo fue firmado en 2023 para impulsar la candidatura de Manolo Jiménez. El actual gobernador de Coahuila dijo que el acuerdo estaba condicionado a que el PAN alcanzara el 20 por ciento de la votación, lo cual no ocurrió. "Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez mienta con tal facilidad; quien miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho", dijo Marko Cortés, quien dijo que el acuerdo político firmado por el hoy gobernador de Coahuila no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral. "Es muy sabido que Acción Nacional sacrificó una parte de su votación por no postular a un candidato a la gubernatura", dijo Cortés.

La coyuntura fue aprovechada por la precandidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, quien dijo que el acuerdo revelado por Marko Cortés contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, evidencia que la oposición mantiene acuerdos cupulares: "Se desnudan de tal manera, que lo que muestran justamente, es eso que el pueblo de México no quiere que regresen: esos acuerdos cupulares", expresó en un mitin en Lagos de Moreno, Jalisco.