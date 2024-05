Román Cepeda destaca respeto al proceso electoral

La autoridad municipal y los servidores públicos que forman parte de la administración han sido respetuosos de la ley electoral, aseguró el alcalde, Román Alberto Cepeda al resaltar que las disposiciones serán las mismas hasta que concluya el proceso.

Hasta ahora no se han generado quejas ni denuncias formales desde que inició el proceso, puesto que los funcionarios de la administración han recibido capacitación en materia de blindaje electoral, y han hecho lo conducente para acatar todas las disposiciones que hay en este aspecto.

Román Alberto Cepeda dijo que en esta ocasión le ha tocado ser alcalde y candidato, ha sido respetuoso de la legislación electoral, en cuanto a desempeñar el cargo 24 horas los siete días de la semana, y a partir de las cuatro de la tarde dedicarse a actividades de proselitismo.

Resaltó que Torreón no se puede detener, pero también es importante atender las disposiciones para evitar ser sujetos a sanciones.

Indicó que quienes lo acusan de utilizar el cargo para promoción política, solamente recurren al descrédito “para ser volteados a ver”.

“Estoy tranquilo, he hecho en pleno ejercicio de la ley lo que me faculta como alcalde y como candidato, he sido profundamente respetuoso de todos, incluso de aquellos que no lo merecen, de quienes por lo único que pueden ser volteados a ver es por la calumnia, la mentira y la desacreditación, pero ya encontrarán la respuesta el dos de junio”, expresó.

Preparan operativos de seguridad

Con motivo de la jornada electoral que se desarrollará el 2 de junio, autoridades municipales y estatales preparan los operativos de seguridad que se desplegarán para garantizar que todo transcurra sin incidentes y que la ciudadanía ejerza su derecho en las mejores condiciones de paz y tranquilidad.

El presidente municipal dijo que en los próximos días se afinarán los detalles del dispositivo, en el que se contará con la intervención de corporaciones de todos los órdenes de gobierno.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez indicó que la semana próxima se desarrollará una reunión de la Mesa de Paz, donde están representadas todas las instituciones de seguridad de los distintos ámbitos de gobierno, con el fin de planear el operativo conjunto para el día de la elección.

Refirió que “hemos estado trabajando para que se pueda tener un proceso electoral en paz y tranquilidad” y señaló que menos de 10 candidatos han solicitado protección y se les ha otorgado, en su mayoría quienes compiten para las alcaldías de Coahuila, de diferentes partidos políticos.