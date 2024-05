Riquelme Solís señala al director de la CFE por apagones: ‘es un inepto’

El exgobernador de Coahuila y actual candidato al Senado por la alianza Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Miguel Ángel Riquelme, cargó nuevamente contra Manuel Bartlett, director de Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de los recientes apagones a nivel nacional debido al aumento de consumo por las olas de calor y falta de suministro a la red eléctrica en México.

El suministro eléctrico ha sido afectado además por una sequía desde el año pasado en más de la mitad del país que ha impactado el funcionamiento de las presas hidroeléctricas.

En entrevista, el candidato se mostró firme y declaró "yo no quito el dedo del renglón, Bartlett es un inepto, lo vemos desde el momento en que no hay una planeación en una empresa tan importante de nuestro México de hoy y que esto nos nos traiga como consecuencia la falta de suministro de energía eléctrica, no solamente para el consumo diario de de la sociedad, sino para la industria".

Riquelme Solís señaló "año con año, la Comisión Federal de Electricidad ha mostrado ineficacia en las fechas y en las épocas de más consumo que tiene el país, porque se viene el calor, se viene la producción en la industria y esa no se puede detener, porque también el consumo de agua en las bombas hay un consumo extraordinario de energía eléctrica; entonces todo esto, todo esto trae como consecuencia malestar en la ciudadanía.

El aspirante a legislador pronunció que desde el Senado de la República "habremos de orientar las políticas del Ejecutivo para que garanticen el consumo de todo y que garanticen que CFE tenga una apertura a la inversión privada y que mejore la pública".

Consideró que la apertura de la inversión privada "nos vino a dar un auge, un impulso al desarrollo económico del país, hoy las empresas que están llegando a Coahuila, sobre todo las de autopartes de automóviles eléctricos exigen que podamos tener disponibilidad de energía limpia.

Manifestó que resulta "contradictorio" que hablen de seguridad cuando le quitaron los recursos a los municipios "nos va a costar muchos años recuperar esos fondos y fideicomisos de nueva cuenta".

Con ello hizo un llamado a votar por los candidatos a diputados federales para recuperar parte de esos fondos y establecer competitividad y desarrollo en el estado.