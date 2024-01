Rincón Beisbolero

Muy lamentable lo sucedido con los Bravos de Nazas, un equipo que lucía para ser de los grandes animadores de la Liga Premier de Beisbol de La Laguna, pero de pronto abandona la competencia cuando faltaba una jornada para finalizar el calendario regular, además con todas las posibilidades de avanzar a playoff. El propietario de la franquicia no pudo sostener el ritmo de gastos que implica participar en una liga de esta clase y ahora un grupo de al menos 20 jugadores y todo un cuerpo técnico se queda sin trabajo y obviamente sin un ingreso que en la mayoría de los casos era un gran apoyo para la economía de sus familias; Nazas e Irritilas deben tomarse en cuenta para futuras competencias porque dieron muestras de hacer bien las cosas.

Lanzadores extranjeros de calidad reconocida estaban en el roster de los Bravos de Nazas, apoyados por foráneos de la talla de Carlos Rubio, ganador del Derby de Jonrones en el Juego de Estrellas en Nazas, que por cierto, resultó un éxito, a pesar de la inasistencia de varios jugadores que por su calidad, no por sus números, debieron estar presentes, porque el Juego de Estrellas es precisamente eso, la comunión de los mejores de la liga para brindar un espectáculo muy especial en la plaza en que se desarrolle. El parque Luis Lauro Castañeda lució lleno total y en Nazas vieron a su jugador llevarse el Derby de Jonrones, en cerrada pelea con Gabriel Cañonez, de Furia CEUC San Pedro.

Patrocinar un equipo en la Liga Premier es un compromiso demasiado grande, que en primer lugar exige un fuerte soporte económico porque los gastos por semana son bastante elevados, y no es posible sobrevivir con los ingresos de taquilla o los productos que se venden en el interior de los parques de pelota. El gasto más fuerte es la nómina semanal de los jugadores, a la que se debe agregar el pago de viáticos a los foráneos y profesionales; los gastos para trasladarse a plazas como Nazas, Tlahualilo, San Pedro, Concordia o Matamoros, en este año la Liga Premier tuvo dos equipos en Torreón, Mineros de la Sección 74 y Laguneros de La Laguna, lo que representó un respiro para los visitantes. Tanto en la primera temporada como en esta segunda, la Liga Premier ha ofrecido un beisbol de mucha calidad al aficionado, sin embargo, existen muchas cosas internas por corregir y mejorar, para que la competencia se más nivelada entre los participantes. En el torneo anterior el “prietito en el arroz” fue el equipo Guerreros de Viesca, que constantemente incurrió en fallas que nunca se corrigieron, y esta situación perjudicó al equipo Furia Roja de San Pedro, que peleaba con el CUT Lerdo el pase a playoff, solo que la novena lerdense enfrentó a Viesca en la última jornada y al ganar sin despeinarse los dos juegos, eliminó al representativo de San Pedro. Hoy Irritilas tuvo problemas evidentes y a la última jornada llegó con un equipo muy diezmado.

Tener una liga como la Premier, es un lujo que merecen los aficionados al beisbol de La Laguna, pero situaciones como las que han sucedido en dos temporadas son muy lamentables y exigen una solución inmediata porque de lo contrario frecuentemente se va a incurrir en faltas de respeto hacia el público que paga por ver un espectáculo de calidad, y no a Jasiel Acosta como primera base o a Maikel Taylor en la segunda. La Furia Roja de San Pedro llegó puntual a su cita en Viesca en la temporada anterior, pero el equipo de casa no se completó, ahí vino el for fit para el local, pero una multa increíble para la visita por negarse a jugar ante un equipo que pretendía tener en el campo al mánager y a dos aficionados que estaban en la tribuna.

El hecho de considerar locales a todos los jugadores nacidos en Coahuila y Durango, encarece los costos de operación y perjudica el desarrollo de los nacidos en La Laguna; establecer la categoría de “Beneficios” hace más fuertes a los equipos de mayor presupuesto y provoca disparidad en la competencia. La Liga Premier debe continuar, pero con una visión más clara y transparente por parte de quienes estén al frente en 2024-2025; en todas las ligas de beisbol del mundo siempre habrá equipos fuertes y otros no tanto, pero las condiciones del reglamento interno y los acuerdos de asamblea, siempre deben encaminarse a una competencia más nivelada; la Liga Mayor de La Laguna ya dio una muestra hace bastantes años.