Rincón Beisbolero

Hay fiesta en la Sección 74 del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, encabezado por el secretario general Esteban González; en su regreso al beisbol grande de la región, los Mineros han obtenido el campeonato en las dos primeras ediciones de la Liga Premier de Beisbol de la Laguna, y lo han hecho con todo merecimiento, ante un gran equipo como los Astros del Grupo SIMSA de Matamoros, que seguramente en la próxima temporada vendrán con todo, en busca de llevar a sus vitrinas el ansiado trofeo. Armando Huerta y Sergio Alfaro también merecen el reconocimiento, porque aunque se tengan los recursos para integrar un equipo ganador, se necesita muy buen ojo clínico a la hora de elegir a los refuerzos; desde luego que el papel del manager no es menos importante.

La mencionada liga ha ofrecido dos temporadas de buen beisbol, pero ese es mérito único de quienes aportan los recursos necesarios para cubrir los gastos que semana a semana se requieren, principalmente el pago de una nómina, en su mayoría integrada con jugadores profesionales y foráneos, quienes además de elevados salarios requieren el pago de viáticos, por lo que el gasto crece de manera exponencial. La Sección 74 del Sindicato de Mineros tiene la capacidad para cubrir esos fuertes gastos, como también lo tiene el Grupo SIMSA, el señor Juan Carlos Cázares en Tlahualilo, y Gregorio Tapia, de Laguneros de la Laguna, aunque este último con una filosofía diferente, basada en el apoyo total a los jóvenes talentos nacidos en la región, quienes tienen muy pocos espacios en la Liga Premier.

Por segundo año consecutivo la Liga Norte de México anunció que no va a funcionar en el próximo verano, los recursos necesarios son escasos y no alcanzan para cubrir las necesidades de una liga de esta magnitud; se habla de un circuito que trabaja en forma coordinada con la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y que durante muchos años fue exitosa. En la Liga Premier el equipo Guerreros de Viesca tuvo una actuación lamentable en 2022-2023, y las condiciones en que finalizó la temporada perjudicaron seriamente a la Furia Roja de San Pedro, finalmente eliminada del play off. Fue una amarga experiencia para el municipio del Pueblo Mágico de Viesca, dispuesta a regresar el beisbol a esa población, pero con personas honestas al frente, que manejen al equipo con transparencia.

En la segunda temporada los Bravos de Nazas, uno de los equipos favoritos, abandonó la competencia por no aguantar el ritmo de gastos que requiere un equipo de esta naturaleza. Esta última temporada también marcó el debut de Irritilas de Concordia y Laguneros de la Laguna, para los dirigidos por Roberto Ornelas y después por Jasiel Acosta fue una aventura muy complicada, también por el tema económico, mientras que Laguneros con una política de apoyo al talento lagunero, llegó en cuarto lugar a la última jornada del calendario regular, en donde cayó ante Furia CEUC San Pedro, organización apoyada por esa institución educativa y por el municipio de San Pedro. De cara a una tercera temporada ¿cuántos equipos estarán dispuestos a participar, conscientes del fuerte gasto que eso implica?

Si el nombre es Liga Premier de Beisbol de LA LAGUNA, la lógica indica que se debe apoyar a los peloteros jóvenes y con facultades, que nacieron en esta tierra y requieren de una buena opción para continuar con su desarrollo. Jugar con peloteros locales reduce notablemente el gasto en sueldos y desaparece el tema de pagar viáticos, por lo que esos recursos, utilizados en otros rubros, permitirían el desarrollo de una liga completamente sana en las finanzas de todos los participantes. Revise usted, amigo aficionado, los órdenes al bate de la serie final que terminó este viernes y verá que sobran dedos de una mano para señalar a los jugadores laguneros que son titulares en sus equipos; la idea de brindar un espectáculo de calidad y ser exitosos, hace que se contrate en exceso a foráneos y profesionales.

En ninguna liga del mundo el presidente puede ser propietario de una franquicia, ni el manager de uno de los equipos participantes debe ser vicepresidente con salario, el encargado de lo deportivo debe estar presente en todas las plazas, para conocer los problemas que puedan presentarse en el desarrollo de la temporada. Los jugadores nacidos fuera de la Comarca Lagunera deben ser considerados foráneos, y de esa forma los laguneros tendrán más oportunidades de desarrollo; es falsa la creencia de que solamente con exceso de foráneos y profesionales se puede ser un equipo exitoso. El estatus de "Beneficio" debe desaparecer y se debe operar con una cantidad fija de jugadores no nacidos en la Laguna. También es necesario acatar las disposiciones de la Asociación Lagunera de Beisbol, que hoy tiene argumentos para desafiliar.

[email protected]