Rincón Beisbolero

La nota más relevante de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en 2023 fue, sin duda, la referente a los jugadores extranjeros que de manera ilegal, apoyados en documentos apócrifos, jugaron como mexicanos, se esperaban medidas drásticas, sanciones severas, pero lejos de que eso sucediera, los directivos decidieron dar carpetazo al delicado tema y tomaron la política de que “la ropa sucia se lava en casa”, y para evitar que esa situación anómala se repita, tomaron la decisión de permitir que cada equipo tenga hasta 20 jugadores no nacidos en México en sus rosters, lo que viene a ser un duro golpe para los jóvenes nacidos en nuestro país, llenos de cualidades para jugar beisbol, pero que la mejor liga de su país les cierra las puertas, a menos que se trate de garbanzos de a libra como el caso de Fernando Villegas.

Durante una entrevista en el programa Bateo Libre, Willy González, vicepresidente de los Sultanes de Monterrey, aseguró que él sugirió abrir a 20 el número de no nacidos en México; este directivo forma parte del Comité Deportivo, que está dentro del Consejo de Dueños de la LMB, el cual encabeza Guillermo Murra Marroquín, presidente de los Algodoneros de Unión Laguna; Willy González forma parte de ese comité, junto a Erick Arellano (Leones de Yucatán), José Miguel Bejos (Pericos de Puebla), Gonzalo Medina (Olmecas de Tabasco) y José Antonio Mansur (Tecolotes de los Dos Laredos. Las decisiones importantes las toma ese grupo de cinco directivos, y se presentan ante la asamblea en las reuniones de trabajo; sería interesante conocer los argumentos en que se basaron para tomar esa decisión.

El caso de Fernando Villegas es una clara muestra de lo que los jóvenes talentos nacidos en México pueden ofrecer, siempre y cuando se les brinden las oportunidades de jugar regularmente. ¿Cuántos potenciales Fernando Villegas habrá en todo el territorio nacional? seguramente bastantes, pero las oportunidades que ellos requieren se brindan a los jugadores extranjeros, méxicoestadounidenses o naturalizados; los directivos de los equipos de la LMB tienen como objetivo principal pelear por el campeonato, pero piensan que ese objetivo está más al alcance si se utilizan jugadores no nacidos en México, con la consecuencia inevitable de hacer más pesadas las nóminas que se pagan cada 15 días. Hoy hace falta un Alejo Peralta, que siempre apoyó con todo el desarrollo del jugador mexicano.

Durante la temporada 2024 de la LMB, los Sultanes de Monterrey contarán en su roster con un máximo de 12 peloteros no nacidos en México, de acuerdo a la información de José Maiz García, presidente de la organización regiomontana; Monterrey será sin duda, el equipo que utilice a más jugadores nacidos en territorio nacional, pero se trata apenas de un equipo entre 20 que van a integrar la liga en este año. Hoy es triste ver como los jugadores mexicanos estelares en ligas mayores prácticamente no existen; Julio Urías y Roberto Osuna tienen todo para establecerse en el mejor beisbol del mundo, pero aparte de ser apenas dos, hoy por cuestiones extradeportivas no están en el lugar que deben estar. Muy pronto se sabrá si la drástica medida de los 20 no nacidos en México trajo resultados positivos.

En la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) este martes por la noche se dio uno de los mejores juegos que se recuerden en series de play off, el zurdo Marcelo Martínez se convirtió en la gran figura de los Águilas de Mexicali, el zurdo trabajó siete entradas completas de un hit, dos bases, 11 ponches y sin admitir carrera. Como era de esperarse las críticas sobre la dirección de Óscar Robles aparecieron de inmediato; al manager algodonero se le señala de haberle lanzado a Alex Mejía cuando la primera base estaba desocupada, y también de haber sacado del juego a Jeff KInley, a pesar de que venían al bate algunos zurdos; las dos apreciaciones pueden ser válidas, pero siempre será importante conocer las razones del manager a la hora de hacer movimientos que a la postre resultan determinantes en el resultado de los juegos.

Las dos series semifinales de play off en la LMP arrancan hoy jueves, cuando los Venados de Mazatlán reciban en el parque Teodoro Mariscal, a los Tomateros de Culiacán, mientras que los Águilas de Mexicali estarán en el estadio Fernando Valenzuela, para visitar a los Naranjeros de Hermosillo; si la lógica se impone la serie de campeonato deberá ser entre Hermosillo y Mazatlán, con ventaja aparente para los dirigidos por Juan Gabriel Castro, sin embargo, cada año se demuestra más que los pronósticos en este tipo de juegos suelen fallar más que los pronósticos del tiempo; lo que sí es un hecho es que en esta época del año la LMP ofrece tremendos juegos de beisbol, y el duelo que Mexicali le ganó a Guasave este martes, ahí quedará como uno de los mejores en la historia del circuito invernal.