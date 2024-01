Rincón Beisbolero

Poco se ha hablado del departamento de receptores en los Algodoneros de Unión Laguna, y resulta interesante hacer un resumen de lo que hoy tiene la organización para cubrir esa importante posición; Alejandro Flores, batea por ambos lados y su trabajo atrás del pentágono es aseado, en temporada regular estuvo en el top 10, entre los mejores bateadores de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP); Dean Nevárez llegó en 2023 de Tijuana, a cambio de Fernando Flores; Nevárez enseñó carencias defensivas y un bate que tuvo buenos momentos aislados; se esperaba mucho mayor aporte, defensivo y ofensivo; con Yaquis su trabajo fue discreto. Javier Andrés Figueroa, nació en Hermosillo hace casi 26 años y fue el tercer receptor de Algodoneros en la última temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), es suplente con Naranjeros.

Hablar de Unión Laguna ya es referirse al actual campeón de la Zona Norte, y considerar que una mejor actuación solamente puede lograrse con el título de la Serie del Rey en 2024; la vara está muy alta y es necesario poner atención en todos los departamentos, y el de los receptores no puede ser la excepción. Hoy en Algodoneros, Alejandro Flores representa la mejor opción, por su trabajo atrás del pentágono, la forma de llevar el pitcheo, y su ofensiva, que en 2023 tuvo momentos difíciles, pero que en el invierno con Águilas de Mexicali recuperó con creces su nivel; Alejandro Flores Carrillo y Allen Córdoba terminaron entre los diez mejores bateadores de la LMP que hoy vive sus juegos de play off. Seguramente el de Hermosillo y el panameño están contemplados por Algodoneros de Unión Laguna en 2024.

¿Qué es lo más importante de un receptor en el beisbol actual? Su trabajo atrás del home, su habilidad para atrapar lanzamientos descontrolados, la forma en que maneja el pitcheo, y tener un brazo potente y certero a la hora de tirar a las bases; si a todas estas condiciones se agrega una buena ofensiva, prácticamente se tiene a un elemento de ligas mayores, de ésos hay muy pocos en la actualidad, incluso en el mejor beisbol del mundo. Gary Sánchez es un bateador de 31 años de edad, con 173 jonrones y 448 carreras producidas en la Gran Carpa, pero no se ha establecido en ese beisbol, sencillamente porque su defensiva no es buena; Román Alí Solís, Xorge Carrillo y José Heberto Félix, tienen defensiva de grandes ligas pero su bate es muy poco productivo y están destinados a permanecer en el beisbol de México.

Laureano Camacho fue el receptor del Unión Laguna campeón en 1950 y a su buen trabajo defensivo agregó un .313 de promedio ofensivo; en el mejor beisbol del mundo comen aparte receptores como Yogui Berra, Thurman Munson, Jorge Posada, Mike Piazza, Carlton Fisk, Iván Rodríguez o Yadier Molina, todos ellos fueron en su tiempo jugadores completos, con gran desempeño atrás del pentágono y enormes como bateadores, tanto en promedio ofensivo como en carreras producidas. Hoy en día en cualquier liga, encontrar un receptor de calidad que además sea buen bateador, es muy complicado, por esa razón aquel que reúne esas condiciones tiene acceso a los sueldos multimillonarios. Hoy Unión Laguna y la mayoría de los equipos de LMB se enfrentan al problema de encontrar un buen cátcher bateador.

José Molina jugó la posición de receptor varias temporadas en el mejor beisbol del mundo y seguramente tiene contemplado algún ajuste en esa posición; hoy el tema es claro y la mejor opción es Alejandro Flores, en varios juegos de 2023 se incluyó en el mismo orden al bate a Alejandro Flores y a Dean Nevárez, algo que no es muy común en cualquier liga del mundo. Algodoneros requiere un receptor al menos con las condiciones de Alejandro Flores; cuando arranque la próxima temporada Javier Figueroa ya tendrá 26 años y es una edad suficiente para saber si reúne o no las condiciones para ser titular en esta liga. No se descarta la llegada de un cátcher extranjero, en Algodoneros hizo mucha falta otro bateador consistente, en apoyo de los Jonathan Villar, Nick Torres, Didi Gregorius, Allen Córdoba o Juan Carlos Escarra.

En redes sociales algunos aficionados preguntan si en 2024 habrá más ajustes en el cuerpo técnico; ya se anunció a Héctor “Venado” Álvarez como coach de primera; hay cuestionamientos sobre el trabajo de Jesús Manso como coach de pitcheo; en varios casos no gusta la dualidad de “coach-bailarín” en la tercera base, y también hay dudas sobre el trabajo de un trainer para evitar tantas lesiones, es cierto que son parte del beisbol, pero cuando se presentan en exceso se convierten en un problema muy serio. La oficina hasta hoy se ha visto muy activa, con el anuncio de seis caras nuevas para 2024, recordar que habrá la posibilidad de tener hasta 20 jugadores no nacidos en México en los rosters de 32, con los dos últimos en la categoría de Novatos.