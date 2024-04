Revisan registros para voto en el extranjero

De 42 mil 436 solicitudes de mexicanos en el extranjero para votar, la mayoría con credenciales tramitadas en México, resultó la improcedencia de 39 mil 724. De las cuales, mil 830 tienen irregularidades o inconsistencias en la firma, es decir, presentan rúbricas ilegibles, fotocopias en lugar de firma autógrafa o falta de coincidencia con la firma de la credencial.

Desde que se emitieron las notificaciones, a finales de la semana pasada y hasta el próximo 5 de mayo, los ciudadanos podrán enviar un correo electrónico a [email protected] para solicitar la aclaración de su situación registral. El INE lamentó la falla en la comunicación institucional y mencionó que incluso si alguna persona no alcanza a hacer su aclaración, o bien, se le pasa el tiempo, se le complica y no es procedente su aclaración, podrá votar. No están excluidas de la posibilidad del voto. Si tienen credencial de elector en el extranjero podrán votar en sedes consulares y, en territorio nacional, en casillas que les correspondan o especiales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que tiene como prioridad garantizar la integridad y la confiabilidad de la Lista Nominal de Electores y que aquellas personas que auténticamente solicitaron su registro para votar desde el extranjero puedan subsanar sus registros.

Los mexicanos que residen en el extranjero podrán votar en cualquiera de las modalidades disponibles: voto electrónico por internet, voto postal o voto presencial.

Se indicó que el INE tiene que garantizar la confiabilidad del Padrón Electoral, que cada persona emita un voto y que las personas que se registraron para votar desde el extranjero sean precisamente ellas y ellos los que determinaron que quieren votar desde el extranjero. Por ello se generan estos controles, para saber exactamente quiénes son, dónde están y si son las personas que se registraron o no.

SEGUIMIENTO

Desde el fin de semana comenzó un seguimiento personalizado a estos 39 mil 724 casos, justamente para señalarles en concreto cuál es el documento o cuál es la situación que tendrían que subsanar cada uno de estos mexicanos. Se espera que la mayoría de los casos se resolverán y en algunos se dará vista a las autoridades penales, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para que determine si son constitutivas de algún delito, porque puede ser que las personas que estén registradas ni siquiera sean las que hayan tenido la voluntad de registrarse desde el extranjero, lo cual este Instituto también tiene que proteger y dar vista por la presunta o probable comisión de un delito en materia electoral.

Se realizó el mismo procedimiento que en elecciones pasadas y se siguieron patrones de direcciones IP, con el mismo código postal, ausencias de firma y en total se revisaron 42 mil 436 solicitudes, de éstas, 40 mil 733 fueron con Credencial tramitada en México y mil 703 en el extranjero. Hasta el momento, aproximadamente mil personas han establecido contacto con el INE para revisar su situación.