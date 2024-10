Reutilización del Antiguo Hospital General de Gómez Palacio

Posterior a la apertura oficial del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del Issste de Torreón, el antiguo Hospital General “Dr. Francisco Galindo Chávez”, ubicado frente a la Alameda Zaragoza podría ser reutilizado como una Clínica de Medicina Familiar (CMF).

Una vez que se encuentre desocupado, se espera realizar un dictamen estructural por parte de la Subdirección de Obras y Contratación de la Dirección de Administración y Finanzas para ver si es factible o no, dar el uso que solicitó el entonces director médico, doctor Ramiro López Elizalde, por medio del oficio No. DM/0538/2023 de fecha 15 de junio de 2023. Esto lo informó Ignacio Esquivel Martínez, jefe del departamento de Aspectos Legales de Obra y Apoyo al Enlace de Transparencia, mediante una solicitud de información que hizo esta casa editora. La respuesta fue mediante el oficio No. DALO/153/2024, con fecha del 9 de octubre del año en curso.