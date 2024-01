Agentes retienen autobús con 42 migrantes en Torreón

Un camión con 42 migrantes provenientes de diversos países del Centro y Sudamérica, fueron retenidos por un numeroso grupo de elementos, tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Estatal y del Instituto Nacional de Migración, tras salir del centro de día Jesús Torres, este martes alrededor de las 17:00 horas.

"Te van a dar hasta 40 años de cárcel por tráfico de personas", fue la amenaza que recibió Concepción Martínez, coordinadora del Centro de Día, quien acudió a las afueras de un centro deportivo ubicado sobre el bulevar Rodríguez Triana, al oriente de Torreón, en donde los elementos le cerraron el paso a la unidad, para llevarse a los migrantes.

Y es que de acuerdo con Martínez, un voluntario presta el servicio de forma altruista a las familias que están de paso por Torreón en su viaje a la frontera para cruzar a los Estados Unidos, para acercarlos a las afueras de la ciudad y así aligerar su paso, puesto que viajan niños y mujeres.

De acuerdo con la coordinadora, en el camión viajaban cinco mujeres, cuatro menores, así como cinco miembros de la comunidad LGBTI y el resto hombres, de quienes se desconoce a dónde fueron enviados.

"En ningún momento Migración les solicitó su documentación para saber quiénes estaban regulares, nosotros en ningún momento hemos querido que ninguna dependencia, ninguna organización, ninguna corporación deje de hacer su trabajo, simplemente les hicimos ver pues, que todos tenemos el derecho de transitar libremente.

Ellos decían: 'son unas personas ilegales', en el país, nadie es ilegal, tal vez algunos hayan cometido una falta administrativa porque no traen sus documentos… es una falta administrativa, por la cual se le debe hacer un llamado, no detenerlos. No sabemos a dónde se los llevaron, no sabemos si los van a deportar".

ACUSA UNA 'CACERÍA'

La coordinadora recordó que en el mes de noviembre del año pasado, el Instituto Nacional de Migración les envió un oficio en donde detallaban que no contaban con recursos para realizar deportaciones, hecho que les ha generado incertidumbre por el actuar de las autoridades.

Y es que para Martínez se trata de una "cacería", no solo para los migrantes sino también para los que los apoyan. "Este fue un día (ayer) muy diferente, nosotros vimos rondar a la Guardia Nacional y al INM por los alrededores del centro, esto quiere decir, que la cacería que ellos están haciendo pues ya se trasladó, ya no nada más de los patios de Ferromex, sino a las organizaciones que estamos dando un servicio humanitario y asistencial a las personas migrantes que llegan aquí en la ciudad", detalló Concepción Martínez.

Tras lo sucedido se presentó una queja ante la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, además se dio vista al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y al mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

También comentó que se han presentado al menos 25 quejas ante la CNDH desde el mes de diciembre por los diversos atropellos a los derechos de los migrantes.

La coordinadora, quien en todo momento estuvo acompaña por el director del Centro, el sacerdote Samuel Lozano, así como de Carolina Hernández del área jurídica, dio a conocer que hace una semana se solicitó al Instituto Nacional de Migración un encuentro para conocer las acciones que se han endurecido en la región en contra de los migrantes, sin embargo hasta el momento no se ha tenido respuesta.