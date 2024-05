Restaurantes descartan afectaciones a ventas por Ley Seca en La Laguna

A partir del primer minuto el sábado se suspenderá la venta de alcohol en los restaurantes de la Comarca Lagunera, en base a la Ley Seca decretada para las elecciones del domingo, por lo que los bares permanecerán cerrados durante el fin de semana.

Eduardo Nieto Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que existe una plena coordinación con las autoridades municipales y estatales en el tema de la información, misma que han compartido con todos sus afiliados en función del respeto a los horarios para evitar sanciones y contribuir a que la ciudadanía acuda a ejercer su voto este domingo 2 de junio.

Mencionó que el viernes podrán tener la venta normal pero a partir de la medianoche, en el primer minuto del sábado, se suspenderá lo que tiene que ver con bebidas que contengan alcohol, de forma que la venta se reanudaría hasta el lunes 3 de junio, en los horarios habituales.

"Ni siquiera los restaurantes van a poder vender, ni con alimentos, nadie, no se puede, es un tema que ya se ha hecho en otras ocasiones, no es la primera vez, ya lo conocemos y sabemos que ha funcionado bien, la gente ya lo sabe, lo traen en su radar, que en el fin de semana de elecciones no hay venta de alcohol", expuso.

El dirigente de la Canirac en la región Laguna consideró que se trata de una medida que sí brinda resultados a las autoridades, de ahí que los restaurantes cada año se suman a esta iniciativa y no se han reportado incidencias en los establecimientos, sino que en general existe un buen cumplimiento.

En cuanto a si existe una afectación a los negocios por suspender la venta, mencionó que pudiera disminuir cuando la gente opta por reuniones en casa pero indicó que no representa mucho, pues en fin de semana generalmente hay una buena afluencia de comensales a estos lugares.

Nieto Mendoza llamó a los establecimientos a cumplir con la Ley Seca y a la ciudadanía a votar.

"Estamos hablando de unas elecciones que son muy muy importantes para el país, entonces, todos el domingo a pasarlo en familia, pero primero ir a votar, es lo más importante", comentó.