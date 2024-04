Rescatan a cinco turistas europeos de un velero a la deriva en el Caribe

La Armada colombiana rescató a cinco turistas europeos que estaban a la deriva en el mar Caribe, después de que se rompiera una de las velas del barco en el que viajaban, que también se quedó sin combustible.

La Armada recibió una alerta de parte de un velero, el 'Lady of the seas', con bandera de Malta, en la cual informaban una ruptura en una de sus velas y que además no contaban con combustible para continuar con su rumbo, informó ayer sábado la institución de las Fuerzas Militares en un comunicado.

La embarcación se encontraba a unos 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Santa Marta, en el norte de Colombia, y en ella viajaban cinco personas, que se encuentran bien de salud.

El equipo de emergencia de la Armada realizó los procedimientos de rutina para inspeccionar y verificar la embarcación, y luego fue conducida junto a sus tripulantes al muelle de Santa Marta, donde están fuera de peligro.

"Cabe destacar que gracias a que la embarcación 'Lady of the Seas' informó de forma oportuna la novedad presentada, fue posible atender la emergencia sin mayores contratiempos. Las condiciones climáticas cambian de forma constante en este tipo de escenarios y por la acción de las corrientes y mareas las embarcaciones sin gobierno pueden derivar varios kilómetros en pocas horas, dificultando su ubicación, más aun cuando no cuentan con equipos de comunicación o localización", recordó la Armada.