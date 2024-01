Reportan pobladores más de 20 muertos en Chiapas tras ataque

Pobladores del municipio de Chicomuselo, en la sierra de Chiapas, denunciaron que más de 20 personas habrían muerto durante un enfrentamiento registrado el jueves pasado en el poblado de Nuevo Morelia, entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el De Sinaloa.

A través de un documento, los lugareños indicaron que entre los muertos hay dos civiles "cuyas familias no pudieron recoger sus cuerpos". Reportaron que el enfrentamiento se prolongó por siete horas y desató el temor entre la gente, que se resguardó como pudo.

"En muchas casas las balas pasaban por las láminas. Cientos de familias atemorizadas por tanta violencia se vieron obligadas a salir".

"Nos están matando, nos están forzando a dejar nuestros hogares y a otros a ser parte de ellos", denunciaron los pobladores, que también señalaron que la violencia aumenta y no hay una respuesta responsable de seguridad a la población.

Indicaron que el CJNG "mantiene secuestrada" la cabecera municipal y cuestionaron: "¿Por qué el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal no actúan?".

Fuentes estatales de seguridad indicaron que elementos del Ejército acudieron a Chicomuselo y "no se tienen evidencias de personas fallecidas, sólo de que hubo detonaciones en la zona, aunque existen personas desplazadas". La fiscalía estatal indicó que no hay investigación sobre el tema y una fuente ministerial dijo que la denuncia "no corresponde a la realidad".