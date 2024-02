Reportan constantes agresiones a migrantes

Además de lanzar un llamado de ayuda con ropa y calzado, el Centro de Día Jesús Torres pide a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) actuar ante las constantes agresiones que han sufrido los cientos de familias migrantes que están de paso por la región Lagunera.

De acuerdo con Concepción Martínez, coordinadora del Centro, los migrantes no solo son asaltados, sino agredidos, por lo que han llegado hasta este lugar con graves heridas, descalabrados, fracturados, luxados pero con la firme intención de llegar a la frontera y cruzar a los Estados Unidos.

Tan sólo este miércoles, llegó un grupo de unos 30 migrantes con serias heridas, luego de fueran prácticamente arrojados de los vagones del tren en el que viajaban al llegar a Torreón. Se desconoce si eran policías, personal de seguridad privada o solo personas malas como las califican.

"Hemos tenido muchas quejas, ahorita nos entrevistamos con el de Derechos Humanos del Estado y ya les dijimos que ya no queremos pláticas, queremos acción; de qué nos sirve tener pláticas, reuniones si no se aplican, no hay cambios o solo hay cambios dos o tres días, y vuelve a otra vez. Toda esta semana han venido muy lesionados, pero hoy (miércoles) como dicen, se la bañaron, las mujeres apenas y podían caminar…" dijo la coordinadora del Centro.

MIGRANTES TIENEN TEMOR

De acuerdo con Martínez, a decir de los migrantes afectados, tienen temor, pues no solo son detenidos sino que son agredidos de forma severa. "Ya cae en xenofobia, clasismo", comentó preocupada Martínez, quien mencionó que cuando llegan al centro se sienten seguros pero con miedo a salir y ser víctimas de agresiones.

Y ante el incremento en el paso de familias completas, Martínez pide que se actúe para frenar esas agresiones, más que solo proponer sólo reuniones entre las autoridades. Y es que además de las autoridades de migración y de seguridad, también ciudadanos se han sumado a esos hechos violentos.

Concepción Martínez, comentó que las casi ocho semanas del año, se tiene un estimado de más de 3 mil migrantes que han llegado al Centro de Día, lo que representa un poco más del 33 por ciento del total de personas atendidas en todo el 2023 y un 15 por ciento más que todo el 2022.

Es por ello que mantienen su llamado de ayuda sobre todo de cobijas para que puedan continuar su viaje a la frontera, así como pantalones para dama y caballero, así como tenis y ropa interior nueva.

El apoyo se puede entregar de forma directa en el Centro de Día, ubicado en calle Yucatán 171 en la colonia Las Julietas o también, en la parroquia de San Judas Tadeo, de la colonia Las Torres.

