Renovación se pone a prueba

a selección de México se enfrentará hoy a las 19:00 horas en el Soldier Field de Chicago a la de Bolivia en un amistoso en el que ambas no podrán contar con varias de sus principales figuras.

Después de perder la Liga de las Naciones ante la selección de Estados Unidos, que le dio un baile en la final, los mexicanos se proponen ser protagonistas en la Copa América.

El seleccionador Jaime Lozano buscará la victoria, pero sobre todo observar a sus figuras jóvenes, como parte de la renovación del Tricolor mexicano, que jugará el torneo continental en el Grupo B contra Jamaica, Venezuela y Ecuador.

Con la ausencia del guardameta Guillermo Ochoa, quien jugó cinco Copas Mundiales, pero pasa por un momento de baja en su carrera, y sin los atacantes Hirving Lozano y Henry Martín, México jugará la Copa América con una combinación de jóvenes y veteranos, con los cuales buscará superar a Bolivia.

Lozano dio un golpe de autoridad al anunciar su nueva convocatoria y dejar fuera a Guillermo Ochoa, considerado un intocable, a pesar de mostrar un rendimiento por debajo de figuras como Luis Ángel Malagón, héroe del título del América en el Clausura del futbol mexicano.

Tanto la selección de futbol de México como Bolivia apostarán hoy por jóvenes que se asociarán con algunas figuras de experiencia.

Bolivia, que jugará el Grupo C de la Copa América contra Estados Unidos, Uruguay y Panamá, presentará un equipo con nueve novatos que tendrá una mayoría de jugadores del club Bolívar, líder del torneo local, y no contará con figuras del The Strongest y del Always Ready, que participan en competencias sudamericanas.

El seleccionador Antonio Carlos Zago busca un delantero que sustituya el goleador histórico de la selección, Marcelo Martins, quien se retiró. Esta noche, estará atento al trabajo de César Menacho y Carmelo Algarañaz, dos figuras con talento.

SE PERFILA JORDAN CARRILLO

El canterano de Santos Laguna, Jordan Carrillo, está listo para ser tomado en cuenta por el estratega nacional, Jaime Lozano, para los tres amistosos que disputará a partir de este viernes, los siguientes dos serán la próxima semana, contra los combinados de Uruguay y Brasil.

Ante los charrúas, será el miércoles 5 de junio a las 19:00 horas (tiempo de Torreón) en el Empower Fiel de Denver, Colorado, y frente a los brasileños, el sábado 8 del mismo mes a las 18:30 horas de Kyle Field de College Station, Texas.

Cabe recordar que el mediocampista originario de Culiacán, Sinaloa, inició su proceso en las inferiores de los Guerreros en el 2016, pasando por los representativos Sub-15, Sub-17 y Sub-20, hasta debutar con el primer equipo en el Torneo Guardianes 2020, bajo la batuta de Guillermo Almada.

En su regreso a la Liga MX con los Guerreros, luego de su experiencia europea en Real Sporting de Gijón, disputó 15 partidos del Torneo Clausura 2024, acumulando más de mil 500 minutos de juego. Se destacó como el futbolista albiverde con mayor cantidad de uno contra uno defensivos exitosos (20) y más pases en el último cuarto de cancha (73).

El pasado mes de marzo, Jordan participó con el Tricolor Sub-23 en un partido de preparación frente a Argentina, anotando un gol.