Regularán transporte de garrafones de agua

Con el propósito de evitar riesgos a la salud de la población, pondrán orden en los vehículos que transportan y comercializan garrafones de agua purificada en domicilios particulares del municipio de Torreón; la revisión está a cargo de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 y de la Dirección Municipal de Inspección y Verificación.

José Luna Riojas, coordinador de Regulación y Fomento Sanitario dijo que han detectado que muchos vehículos de reparto se encuentran en muy malas condiciones además de que se desconoce la procedencia del agua que transportan, aunado a que los garrafones no cuentan con etiquetado ni sellos de garantía.

"Prevenir a la población, exhortarlos a que no consuman de este tipo de productos ya que no sabemos la procedencia. Hay algunas plantas purificadoras que si cuentan con sus rótulos, que sí llevan almacenado y en buenas condiciones el producto y que tienen sus sellos de garantía, por eso es el exhorto a la población para que en caso de que no vean esas condiciones, no adquieran el producto, no se arriesguen", sostuvo.

Informó que en la Jurisdicción Sanitaria No. 6 hay un padrón aproximado de 50 vehículos que distribuyen agua purificada y que todos ellos deben cumplir con estándares de calidad bacteriológica impuestos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para el uso y consumo humano.

En el país, la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA1-1993, Bienes y servicios. Agua purificada envasada tiene como objetivo, establecer las especificaciones sanitarias del agua purificada envasada con el fin de reducir los riesgos de transmisión de enfermedades gastrointestinales de la población. En ella, se describen los elementos normativos técnicos, muestreo, métodos de prueba, etiquetado y envasado.

Por otro lado, el coordinador dio a conocer que de 26 máquinas expendedoras de agua purificada que se revisaron en seis colonias del suroriente de Torreón, tres fueron suspendidas porque no tenían actualizados los análisis bacteriológicos que acreditan que el producto es apto para el consumo humano y tampoco presentaron las bitácoras de mantenimiento de los equipos.

El funcionario, señaló que para poder reanudar operaciones, los propietarios tendrán que presentar ante la oficina jurisdiccional las mejoras que les fueron señaladas. La inspección a estos establecimientos, también incluye el cambio de filtros en tiempo y forma y que el personal que da mantenimiento cuente con las tarjetas de control sanitario.

La supervisión se hizo en máquinas expendedoras de agua ubicadas en las colonias: Villas Zaragoza, Monterreal, Residencial del Norte, Zaragoza Sur, Campo Nuevo y Ampliación Campo Nuevo II.