Red de Mujeres entrega estafeta a nuevas generaciones

Luego de 20 años de trabajo impulsando el desarrollo de las mujeres laguneras a través de distintas actividades y acciones, las iniciadoras de la Red Regional de Mujeres de la Laguna, realizó el relevo generacional, quienes se comprometieron a continuar con esta labor en esta que pareciera una lucha ganada, pero que es necesario seguir fincando esos espacios que es han logrado y fortalecerlos.

Rosario Varela y Adriana Romo, incubadoras de esta Red, son quienes se encargaron de entregar la estafeta a las nuevas generaciones.

Tania Díaz, Aracely Moreno y Lucía Razo, son las nuevas integrantes, quienes de alguna manera ya habían laborado a favor de este movimiento en pro de las mujeres laguneras.

Reunidas en Ciudad Universitaria de Torreón, las fundadoras dieron lectura al posicionamiento sobre los avances que han tenido a lo largo de dos décadas pero también de los grandes pendientes que aún quedan por atender.

Al término, las nuevas responsables de la labor de la Red, se presentaron y hablaron un poco del trabajo que habrán de llevar a cabo.

"Es orgullo y un agradecimiento por todo lo que han construido las mujeres que están aquí, y otras que no están… pues veo todo lo que han construido a través de los años a través de sus acciones, de su lucha y de estas redes que fueron tejiendo y agradecida obviamente por todo lo que se ha forjado y que se ha logrado para todas las mujeres de La Laguna, que ha sido muchísimo… ", dijo Tania Díaz.

Enumeró algunos de los logros como el Centro Sí Mujer, que fue pieza importante para que creación de lo que ahora son los Centros de Justicia para la Mujer. Además, reconoció las marchas que se llevaron a cabo.

"Me siento muy orgullosa y honrada, pero sobre todo con un compromiso y una responsabilidad enorme porque pues todo lo que han logrado y lo que han hecho, el continuarlo, no quiero sentirlo como una carga no pero llevarlo sí es una gran responsabilidad y sobre todo una gran responsabilidad seguir trabajando por lo que nos corresponde a las mujeres, por una vida digna por la justicia por la igualdad, por la equidad, por poder ejercer nuestros derechos y nuestra vida de una manera digna justa sin desigualdad, sin discriminación. sin violencia".

Por su parte, Aracely Moreno, quien compartió algunas de sus experiencias con las fundadoras, de quienes dijo, siempre recibió el apoyo a cualquier hora y cualquier día de la semana.

"Entonces yo dudo que sea una despedida. Lo dudo mucho porque lo llevan en su ADN, yo sé que van a estar ahí, siempre vamos a tener la asesoría y el apoyo de ellas. De eso no me queda la menor duda".

En tanto que Lucía Razo, de quien se dijo, es la abogada que la Red en sus inicios le hubiera gustado tener, dijo que aún falta mucho aún por hacer.

"El discurso institucional y gubernamental hoy en día ante la sociedad es confuso se puede llegar a pensar que en el estado de Coahuila y el municipio de Torreón, hay una lucha ganada que a las mujeres se nos escucha y hay una garantía en prevención y atención hacia nuestros derechos que ya hay una conquista, pero estamos muy alejadas de esa realidad, entonces estos espacios hay que continuar fincándolos", recalcó Razo.