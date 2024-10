Reconocerán a equipos de robótica del Colegio Cervantes

En comisión conjunta de Educación, Arte y Cultura, con la de Ciencia y Tecnología, se aprobó otorgar un reconocimiento por parte del Cabildo, a los equipos de Robótica del Colegio Cervantes de Torreón que representaron a México en el First Global International Robotics Competition, donde obtuvieron el primer lugar, así como la medalla de Oro “Albert Einstein Award for First Global International Excellence”.

El asunto será turnado a la próxima sesión de Cabildo para su análisis, revisión y en su caso aprobación.

El regidor, el regidor Cristian Manuel López Chávez, presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología, señaló que siendo parte de la Selección Mexicana de Robótica, la cual estuvo compitiendo en Grecia, el Colegio Cervantes lleva 12 años como participante de este tipo de certámenes, y de manera ininterrumpida ha traído galardones dentro de la ciencia y la educación a Torreón por lo que, subrayó, es importante que el Ayuntamiento los reconozca como impulsores de la Ciencia y la Tecnología no solo en la ciudad sino en el país.

La Comisión de Arte y Cultura, es presidida por la regidora Elba de Alba Galarza, e integrada por los ediles: Zazil Pacheco Pérez, Blanca Álvarez Garza, Olga Xóchitl Cepeda Rodríguez, José Manuel Riveroll, Alma Lucina Fong Meléndez y Mónica Montero Cuéllar.

La comisión de Desarrollo Económico, es presidida por la regidora Blanca Álvarez Garza, e integrada por los ediles Mónica Montero Cuellar, Luis Jorge Cuerda Serna, Elba Leticia de Alba Galarza, Ana Luisa Cepeda Álvarez, José Armando González Murillo y Cristian Manuel López Chávez.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, es presidida por el regidor Cristian Manuel López Chávez, e integrada por los ediles Elba Leticia de Alba Galarza, Claudia Verónica González Díaz, Blanca Álvarez Garza, José Manuel Riveroll Duarte, José Armando González Murillo y Zazil Pacheco Pérez.