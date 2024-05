Reconoce 35 años del Partido de la Revolición Democrática

Al asistir a una ceremonia para celebrar los 35 años del PRD en la alcaldía Tlalpan, el candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, reiteró que durante su gobierno no se cancelará o echará para atrás ningún programa social.

Asimismo, durante su mensaje, reconoció al partido del sol azteca por construir la política social que hoy es ley en la ciudad y por acompañarlo en esta candidatura. "No le crean a estos de Morena que andan nerviosos y que andan repartiendo cartas diciendo que vamos a quitar los programas, miren no solamente no los vamos a quitar, vamos a mejorar todos los programas sociales al campo, al apoyo… ellos quitaron las estancias infantiles que nosotros vamos a regresar; ellos les quitaron las medicinas que nosotros les vamos a regresar", dijo.

Y añadió: "Hoy los programas sociales salen de sus impuestos y nadie se los puede quitar. Por eso mi reconocimiento al PRD por estos 35 años deconstruir democracia, pero, sobre todo, una ciudad de derechos, porque en la Ciudad de México, en mi gobierno, ningún derecho para atrás".

En este sentido, comentó que estamos a menos de 30 días de que el cambio verdadero llegue a la ciudad. De igual forma, Taboada recordó sus principales promesas como blindar Tlalpan y la Ciudad de México; agua y drenaje para todos; y construir la mejor estrategia de movilidad con más rutas y una mayor frecuencia de transporte.