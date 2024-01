Rebasados los límites de inseguridad en México!

Los asesinatos, incendios a comercios de todo tipo por no pagar el derecho de piso, las masacres de jóvenes, las desapariciones de personas, el reclutamiento de niñas y niños por el crimen organizado, así como el adiestramiento de jóvenes para la defensa de los grupos criminales, los asaltos y asesinatos a transporte terrestre, los asaltos a casa habitación a transeúntes y robo de vehículo, ponen en la mira del mundo a México. El impacto es tan grande que el pueblo mexicano asegura que a los pocos meses por concluir la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, difícilmente pueda establecer un proyecto de seguridad viable, por lo que exige urgentemente se apliquen estrategias y técnicas para combatir y eliminar la interminable ola de delitos y violencia que acecha a todo el país, el grito de ¡"YA BASTA"! no funciona con el gobierno del presidente López Obrador quien asegura que el país está en calma y la ola de delitos y violencia siguen a la baja. La realidad y las expectativas en las elecciones del año 2018 parece indicar que en los seis años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se cumplirá la promesa de un país seguro.

Que hay un cambio importante en el actuar de las clases medias en todo México, en estos últimos meses la comunicación entre sí de las personas consideradas de clase media en las diferentes entidades federativas ha sido muy fluida haciendo conciencia de salir a votar este próximo 02 de junio de 2024. Por lo que se comienza a generar expectativas de que en esta contienda electoral a los diferentes cargos de elección popular el abstencionismo será vencido, ¿la pregunta obligada es a quien de las candidatas a la presidencia de la República beneficiará el fin del abstencionismo?

Que Claudia Sheinbaum Pardo, próximamente será ungida formalmente ante la autoridad electoral como candidata a la presidencia de la república por Morena, PT y Partido Verde, y en estos últimos días se le ha criticado por continuar con sus declaraciones detrás de las del presidente Andrés Manuel López Obrador, se comenta entre la militancia de los partidos que la abanderan que ya es momento de dejar atrás esta estrategia porque sus excelentes debuts con sentido triunfalistas podrían verse afectados a partir de marzo que inician formalmente las campañas a la silla presidencial.

Que Xóchitl Gálvez Ruiz próximamente será ungida formalmente ante la autoridad electoral como candidata a la presidencia de la república por el PAN, PRI y PRD, y según el corte que realizaron sus partidos postulantes hasta el término de la precampaña es que su avance fue tan amplio a nivel nacional que la diferencia en las encuestas con el primer lugar es ya muy reducida. Sin embargo, comentan que no se están confiando en las buenas cuentas y continúan afinando el contenido de su estrategia para el inicio de la campaña que será de grandes dimensiones.

Que imparable está Carlos Loret manteniendo un alto nivel de aceptación y se lleva porras y aplausos, inundando las redes sociales con singular alegría a su favor y nuevamente mal semana le pintó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su buen humor continúa mermado y los días nada propicios.

*Publirrelacionista