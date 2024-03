Reanudan cursos de salud mental

De manera gratuita se reanudaron dos cursos psicoeducativos, uno de ellos dirigido a personas que han sido diagnosticadas con algún trastorno mental, y el otro para familiares y cuidadores principales que tienen a un ser querido o allegado, diagnosticado con esquizofrenia, bipolaridad, depresión severa, personalidad límite, trastorno de ansiedad, trastorno de pánico o doble diagnóstico, este último se refiere a personas que padecen de una enfermedad mental además de tener una adicción.

La Asociación Lagunera para la Salud Mental (ALSAME), es la encargada de llevar a cabo los cursos, el primero de ellos es "Tierra la vista", dirigido a quien está diagnosticado, donde, por medio de pláticas, van explicando cómo funciona el cerebro, cómo se desarrolla, el valor real de tomar puntualmente los medicamentos que les son recetados. Uno de los objetivos de este curso, es que tomen consciencia de la enfermedad y establecer un cuidado personal, que se redescubran como personas con identidad y vida propia.

Sanjuana Cisneros Reyes, presidenta del consejo ALSAME, comentó que la sociedad en general desconoce la gran cantidad de personas que están diagnosticadas con alguna enfermedad mental, en la región, y pese a que el esfuerzo por trabajar en ello, parece una tarea casi imposible.

"Urge. Así lo digo, urge un centro psiquiátrico o de retención para enfermos de salud mental (en la Laguna) ¿por qué digo que un centro de retención? porque hace falta un lugar donde puedas llevar al paciente que está en una crisis, para que allí lo puedan estabilizar. Que yo como familiar sepa que existe un lugar digno, con medicamentos, equipado y que sé lo puedo internar allí, al menos hasta que pase la crisis", comentó Cisneros Reyes.

La Presidenta del Consejo, también hizo mención a que "no es nada más sacarlo de la crisis, tampoco hay lugares donde puedan acudir personas con enfermedades mentales y realicen actividades recreativas, no hay ni uno. Yo conozco la Casa de la madre Lola y Centro Vida, y hacen lo que pueden con lo que tienen, y la verdad, hacen mucho".

Sobre el segundo curso gratuito llamado, "De familia a familia" donde se trabaja con cuidadores principales o familiares, la parte de empatía con la enfermedad, esto porque, el paciente no es el que actúa de forma violenta a veces usando la fuerza física, o la violencia verbal, con insultos que lastiman a sus allegados, es la enfermedad la que se está manifestando. También verán fundamentos de la biología del cerebro, destrezas de comunicación, entre otros temas.

Para un familiar de una persona diagnosticada con algún trastorno mental "es desgastante, sucede que el cuidador principal de un enfermo, también enferma, ya sea de forma física o de otras maneras y llegan a morir por esa razón. Cuando recibimos a los cuidadores en la primera sesión, que es la de conocernos, hay a quienes le dices, cómo se llama tu enfermo, te dan el nombre, qué padece, y ya no pueden más y se sueltan llorando; es demasiada la carga emocional que traen, lo que arrastran de hace muchos años. Por eso es muy importante que se atiendan también ellos".

"Que sepan que no es su culpa que las cosas se hayan dado así, no hay nada peor que vivir con culpa. Ahora no sólo eso, también tienen que soportar el estigma de la sociedad; las personas que padecen un trastorno mental, son fuertemente discriminadas, también con eso tiene que luchar las familias".

El programa "De familia a familia" consta de 13 sesiones, son los sábados de 11:00 a 14:00 horas, inició el pasado sábado 9 de marzo. El otro programa "Tierra a la vista" iniciará el martes 12 de marzo, en horario de 16:00 a 19:00 horas, ambos cursos serán impartidos en las instalaciones de Ciudad DIF Torreón, informes al 8718878861.