Realizan primer foro de Nafin y Bancomext

En el primer Foro para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Nacional Financiera y Bancomext abrieron la "chequera" para arriba de 300 compañías laguneras, a fin de que puedan a acceder a los créditos de la banca de segundo piso, para que puedan crecer sus negocios y contar con una capacitación permanente.

El ejecutivo de Promoción de Nacional Financiera y Bancomext en Coahuila, Jesús González, dijo que el foro busca acercar a las empresas de la región a estos organismos, para brindarles la información y orientación de posibles financiamientos, tanto con bancos como con instituciones no bancarias, así como la capacitación para su desarrollo.

"El año pasado cerramos con alrededor de 8 mil 700 millones de pesos en lo que fue Coahuila exclusivamente, más aparte otra cantidad en el lado de Durango, esto te habla de la cantidad, a veces que no se ve, pero que entra a través de un segundo piso, como apoyo de Nafin y Bancomext, este dato es solamente de Nafin, falta todo lo de Bancomext", expuso.

Señaló que este apoyo sirve mucho para el otorgamiento de crédito a las empresas, que en una situación normal no se daría, pues al momento de ser un riesgo compartido, el banco no tiene el 100 por ciento del riesgo. Aseguró que no hay un límite en la bosa de créditos, se podrán otorgar los que sean necesarios a las empresas que cumplan con todos los requisitos establecidos.

Luis Felipe del Rivero Molina, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en La Laguna, señaló que el registro de negocios interesados superaron las expectativas, pues recordó que este tipo de foros se realizan en las capitales de cada entidad y en esta ocasión, se hizo con carácter metropolitano para atender las condiciones de la región.

Indicó que estos créditos van dirigidos a empresas ya consolidadas, con más de dos años en la formalidad y no tanto para emprendimientos, sino que se busca que puedan acceder a financiamientos, que son lo más demandado ante las cámaras de comercio y otros organismos.

"Estamos contentos de que haya una bolsa, casi casi ilimitada para todas las personas que entren a solicitar un crédito, y si no fuera así, se les va a dar capacitación gratuita en temas financieras para que más delante puedan participar y pedir un financiamiento", comentó.

Por otra parte, dijo que el CCE realizará un networking para que las empresas conozcan lo que ofrecen otros negocios aquí mismo en la región y que pueda existir un consumo local, como ocurre en Nuevo León, que tratan de apoyarse en el interior y, si no encuentran proveeduría en la propia ciudad, entonces ya buscan fuera.