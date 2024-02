Realiza Lerdo gestiones por recursos de ASL

El alcalde Homero Martínez Cabrera, dijo que tanto el ayuntamiento a través de su persona, como la dirección del Sapal, han estado realizando gestiones con el Gobierno Federal, para que en el mes de marzo se puedan bajar los recursos asignados a Lerdo para obras de mejora de eficiencia en la red de agua potable local, que son acciones complementarias al proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna (ASL) e incluso se habló de que la Comisión de Aguas del Estado de Durango (CAED) podría ser el intermediario.

Señaló que las autoridades federales mencionaron limitantes, como el que el sistema de agua de Lerdo tenía adeudos por concepto de derechos de extracción y descargas con la Conagua; Por lo cual el ayuntamiento de Lerdo pagó la semana pasada un recurso por 3 millones y medio de pesos para regularizar el periodo del 2019 al 2023, "para que no haya barras de que no le dan al sistema el recurso", dijo el alcalde.

Se trata de un recurso importante y muy necesario para Lerdo, relacionado con la eficiencia del líquido para evitar el desperdicio. Lerdo presentó proyectos por casi 600 millones de pesos, aunque de momento se tiene una mayor certeza de que Lerdo podría recibir en este año unos 120 millones de pesos.

El alcalde dijo que la siguiente semana buscará una cita en México, tratando de ver al ingeniero Germán Martínez Santoyo, director general de la Conagua en el país.

TODAVÍA NO LLEGA EL LÍQUIDO

Actualmente todavía no han llegado los 400 litros de agua por segundo provenientes de Agua Saludable para Lerdo. Esta semana se registró una baja presión en la red, razón por la cual el ayuntamiento, a través del Sapal, tuvo que meter un pozo de emergencia.

"Yo creo que es un tema técnico de Conagua. Ellos hablan de los 10 módulos que se están trabajando actualmente, están trabajando con un módulo y me imagino que están realizando pruebas. Un módulo es suficiente porque son 600 litros de agua por segundo de cada módulo y a nosotros nos deben de entregar 400 litros de agua, sin embargo, nos están entregando 200", dijo.

Comentó que el objetivo es parar los nueve pozos del sistema San Fernando y tener ahorros en energía mantenimiento y operación, además de que se recarguen los mantos acuíferos de manera natural.

AUDITORÍAS

Respecto a los adeudos de anteriores gobiernos el alcalde específico que el del 2013 al 2018 existe una auditoría que se hizo por parte de la Comisión Nacional del Agua al Sapal y ellos tienen el dato de que se adeudan 59 millones de pesos, no obstante el Sapal promovió un recurso de revisión porque no corresponde la cantidad.

"Ellos hacen los números en función de todas las concesiones a nombre del Sapal pero no todas las concesiones se están explotando, entonces, si no se saca ese volumen de agua tampoco se descarga", mencionó el alcalde, quien dijo que promoverá además un juicio de nulidad para 'tumbar' créditos fiscales y enfatizó que el estar en un recurso de revisión no es limitante.