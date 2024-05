¿Qué piensan los jóvenes sobre las elecciones 2024?

Algunos candidatos los subestiman, pero los jóvenes mexicanos son una pieza importante en las elecciones 2024.

Por ejemplo, según el Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), más de 26 millones de personas de menos de 29 años tendrán el poder de moldear, el próximo 2 de junio, el destino político en las urnas del presente 2024.

Para el sociólogo Fernando Araujo Pulido, es importante promover su voto debido a que, refirió, los jóvenes concentran la mayor población en La Laguna y en general en México, sin embargo, mencionó, se trata de un número que no se refleja en las urnas.

Para reforzar la idea anterior, el también maestro en Ciencias sociales citó un dato del Observatorio de La Laguna, que revela que actualmente sólo 4 de cada 10 jóvenes salen a votar en La Laguna.

“Creo que eso afecta, porque se deja en manos de otras poblaciones la decisión que a ellos también les corresponde”.

En Coahuila y Durango converge la Zona Metropolitana de La Laguna, que para este 2024 registra un total de 1,033,006 ciudadanos con credencial para votar, de los cuales casi una tercera parte (282,111) son jóvenes de entre 18 y 29 años.

En ese sentido, según Araujo Pulido, las instituciones deben recuperar la confianza de esa parte de la población, porque actualmente, aseveró el sociólogo, no existe una proximidad y concuerda con el mismo Observatorio que explica: quizás esta generación este cansada de escuchar campaña tras campaña a los candidatos de siempre, escuchar las propuestas de siempre que buscan resolver los problemas de siempre, y el abstencionismo se ha vuelto una especie de protesta silenciosa contra un sistema político que lejos de convencerlos, sólo los aburre con una demagogia vacía que no los representa.

“No votar también da un mensaje político de hartazgo, de cansancio. Por ahí debemos de cuestionar qué están dejando de hacer ciertas entidades políticas para que los jóvenes no se acerquen”, indicó Fernando Araujo.

Como ya se pudo leer, los jóvenes son una parte significativa de la población y su participación activa en la vida política es fundamental para el desarrollo y la consolidación de la democracia en México, por ello habrá que preguntarse: ¿Cómo observan ellos y ellas el quehacer político de nuestro país? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué piensan sobre los candidatos?, y en general ¿Cómo perciben las próximas elecciones 2024? P

ara despejar esas cuestiones, este diario recolectó algunos testimonios en tres universidades de la región, para conocer las inquietudes de los jóvenes, que, aunque, se pudiera pensar, están desinteresados de lo que ocurre en la política, según lo que compartieron a esta casa editora, actualmente se informan, participan y promueven el voto responsable.

DIVERSIDAD IDEOLÓGICA

En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la Universidad Autónoma de Coahuila, actualmente se vive una diversidad ideológica, así lo percibe José Alfredo Morales, profesor investigador de la institución.

“Percibo una serie de multimediaciones y ahí existen una serie de factores que van a intervenir en el momento (de la elección). Ahorita puede ser la simpatía, la cuestión de la identidad política, la militancia o la no militancia; incluso hasta la imagen de las y los candidatos juega un papel mediador contra lo que tienen idealizado”.

El catedrático también observa una mayor sensibilidad en la participación activa y pasiva de los universitarios en temas políticos, dijo: no tienen un posicionamiento firme y se vive una pluralidad que llama al respeto y a la tolerancia de que cada quien elija a su mejor candidato. Para conocer un poco la postura de los estudiantes de esta institución, levantamos algunos testimonios:

NATALIA MIJARES

Tiene 18 años de edad y no duda en compartir a El Siglo de Torreón su opinión sobre las elecciones 2024 e incluso se percibe emocionada de ser escuchada. Para ella es importante ejercer su derecho a la democracia, por ello el próximo 2 de junio no dudará en salir a votar “no dejaré a otros una decisión que también puedo tomar yo”.

Aunque piensa que su voto se contabilizará entre millones, también, dijo, está consciente de que su participación en la próxima elección es una obligación que asumió luego de que alcanzó la mayoría de edad.

A nivel federal, aunque expresó no sentirse identificada con ninguno de los tres aspirantes, lo que aseguró es que declinará su voto por alguna de las dos candidatas.

“Daré un voto de solidaridad. Considero que traen buenas propuestas, pero no me siento 100 por ciento identificada, solamente pienso que al final elegiré, como se dice: al menos peor”.

Ubica perfectamente a los candidatos a la presidencia de México; los de su región, en cambio, sólo le parecen caras conocidas y no siente que ninguno se haya interesado en los jóvenes.

Esta joven votante dijo estar al pendiente de las redes sociales y también de las cuentas oficiales de los candidatos a la presidencia de México. Dónde más se informa es por Tik Tok e Instagram. Al respecto, expresó que es importante que los jóvenes se enteren a través de varias plataformas y medios de comunicación y sobre todo hace el llamado a que realicen una mirada crítica; porque, según su interpretación, algunos medios de comunicación “están concentrados en quedar bien sólo con un partido político”.

Su radar no detecta haber escuchado, hasta el momento, propuestas concretas que beneficien a su generación. En ese sentido, algunas de sus demandas serían: “considero que falta mucho apoyo a la cultura y al deporte”.

Para finalizar lanzó un mensaje a los jóvenes: “sean parte de las próximas elecciones 2024, porque simplemente si queda una candidata será algo histórico y si no, será el presidente más joven que hemos tenido, de alguna que otra manera, haremos historia”.

SOFÍA MARTÍNEZ

A diferencia de Natalia, a Sofía no le interesa mucho la política y aunque dijo que sí saldrá a votar, piensa que su voto no hará la diferencia. Compartió que se trata de la primera vez que ejercerá su derecho de elección y que sólo conoce a los candidatos que van por la presidencia de México.

De Tik Tok, Instagram y Facebook obtiene alguna información, misma en la que, aseguró, no ha ubicado ninguna propuesta real que favorezca a los jóvenes como ella. Del gobierno actual expresó “sí están haciendo cosas”. No dice mucho, sólo espera que las próximas elecciones 2024 sean justas, “espero que mi voto sirva de algo, y que cumplan lo que prometen”.

KEVIN GUTIÉRREZ

“Me emociona saber que al fin voy a tener voz y tendré la opción de decidir quién va a gobernar mi país”, dice el joven de lentes, que está próximo a cumplir 19 años de edad. El 2 de junio será la primera vez que ejerza su derecho a votar. Ante esta posibilidad se muestra sensible, porque vislumbra que en cuanto deposite su voto en las urnas él será parte de un cambio dentro del país que habita.

El joven entusiasta compartió que hasta el momento se siente identificado con dos de los tres candidatos a la presidencia de México, de los locales, al igual que las otras dos estudiantes, no sabe mucho “me he enfocado mucho más a nivel federal, aunque sé que es importante porque es el lugar en el que vivimos, conozco a uno que otro candidato, pero no estoy informado”.

Él también está al tanto de las redes sociales, “me informó por medio de redes sociales, aunque también leo mucho periódico y noticias”.

Del gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador opinó: “hasta ahorita siento que lo ha hecho de cierta forma bien, pero sí ha habido cuestiones en las cuales se ha equivocado, comentarios que ha hecho que no le gustan a las personas, pero lo ha hecho bien”.

Por último, dice a los jóvenes: “que se animen a votar y que no porque sus familiares sean de un partido, se dejen influenciar, por eso, ustedes tomen su propia decisión. No por un simple apoyo que les brinden, se dejen guiar, vean las mejores opciones para su país, para su estado, para su municipio. Salgan a votar, ya que es algo muy importante que tenemos que hacer nosotros para poder hacer un cambio dentro de nuestro país”. (Continúa mañana)