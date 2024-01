'¡Que me entreguen a mi hija!', pide Guadalupe Delgado al gobieno federal

"Que me entreguen a mi hija", pide Guadalupe Delgado Sandoval, quien pese a no tener información del paradero de su hija Luz Alejandra Martínez Delgado, desde el 5 de febrero del 2010, ahora el Gobierno Federal la tiene como ubicada.

El caso de Delgado, es uno de los 53 que no están contemplados para la Federación, de los 74 desaparecidos de La Laguna de Durango, de los que tiene registro el grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida).

Por estos errores que han generado solo dolor entre las familias de los desaparecidos, es que Delgado y el resto de los integrantes de la agrupación, se sumarán a la marcha que se tiene contemplada para este domingo 28 de enero y que tendrá como punto de partida en Gómez Palacio, la plaza de la réplica de la Torre Eiffel a las 10:00 horas, rumbo al vado del Nazas, en donde se unirán con el grupo que partirá de la Plaza de Armas de Torreón, con el mismo propósito.

"(Marcharemos) Más que nada por la inseguridad que se está viviendo aún, y pues un grito de dolor por todas nosotras y por la indolencia por parte del Gobierno Federal, de cómo puede ser posible que reste la cantidad de personas desaparecidas, entre ellas mi hija, que aparece en el status como indicios de ubicada. Entonces a mí me gustaría que me dijeran dónde está para ir por ella", dijo con enojo Guadalupe Delgado, quien coordina los trabajos de grupo Vida en La Laguna de Durango; comentó que el padre de su hija, también pide que le den información "para ver dónde está".

Para ella, la estrategia de la Federación es, tal vez terminar con el dolor de ellos, pero también, terminar con el pago que reciben mensualmente como apoyo.

"Yo tengo mi denuncia federal y hay un recurso que nos entregan cada mes, probablemente es lo que ellos quieren, quitarnos ese recurso, a mí no interesa, que me lo quiten, lo poco o lo mucho que nos den, no me interesa, que se lo lleven, pero que me traigan a mi hija", exigió la madre de familia.

ALISTAN RECURSOS

Por estos errores, dijo que Silvia Ortiz, fundadora del grupo, prepara una serie de recursos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso anunció que el 18 de febrero viajarán a la Ciudad de México para conocer los detalles de sus casos. "No nada más por mi caso, porque somos varios", recalcó Delgado.