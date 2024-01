¿Qué aspectos se deben identificar en una mascota agresiva?

"Si nuestro perro jadea mucho, o se avienta contra la reja constantemente, ladra excesivamente o se detona fácilmente cuando pasa un vecino, es porque está liberando energía, pero no la está canalizando por el buen camino; estos comportamientos me indican que a ese perro le hace falta convivir, socializar y, sobre todo, liberar esa energía", son claves a tomar en cuenta para conocer a la mascota, que comparte Fabián Maldonado Torres, experto en el comportamiento canino por más de dos décadas.

Además, el perro que se pretenda poseer debe ser elegido tomando en cuenta las capacidades físicas de los dueños, porque "si somos personas que ya no tenemos la fuerza y la energía para gritarle con firmeza, o sujetarlo, es decir, dominarlo, hay que tomar la decisión sobre qué tipo de mascota vamos adquirir o adoptar, no vamos a tener a un rottweiler si no tenemos la fuerza para controlarlo", recomendó Maldonado Torres.

La entrevista surgió a raíz de la tragedia del 26 de enero cuando un perro de la raza pitbull atacó mortalmente a Rosa Velia Gutiérrez Salas y Armando Torres González, ambos adultos mayores. Esta muerte se suma a la de una niña de dos años de edad quien también falleció atacada por un perro al interior de una casa en la colonia Héctor Mayagoita, de Gómez Palacio, en octubre del año pasado.

"Tenemos que investigar qué hubo alrededor de la convivencia con la mascota, porque al final de cuentas, yo les digo mucho a mis clientes: los bull terrier son muy buena raza, pero es una raza que es como una olla de presión: siempre tienen esa válvula de seguridad, si esa válvula de seguridad se rompe, puede suceder una tragedia, como ocurrió ".

Y es que los perros tipo bull "están hechos para trabajos más duros, su función al principio fue el cuidar, el proteger, incluso se diseñaron para las peleas entre los mismos perros", por esto se convirtieron en animales de gran fuerza y fiereza en caso de ser agresivos.

Maldonado Torres también advirtió sobre las decisiones que toma una persona al momento de regalar o adoptar a un can, "a veces perjudicas. Dejar a adultos mayores con animales que, deja tú que sean agresivos, animales grandes, juguetones, pueden provocar una caída o una lesión a sus dueños".

Recomendó observar las variables que detonan la agresión, la hiperactividad o la excitabilidad del animal, para buscar una solución a ese problema, porque al ser perros diseñados genéticamente, ocurre que "cuando no son cruzas bien hechas, que estamos buscando algo en específico, a veces se modifican genes que aumentan la tendencia agresiva o tendencia dominante, y un perro con tendencia dominante, con esa fuerza, ya no es tan fácil de controlar".

Y aunque podría creerse que un paseo es suficiente para liberar la energía, debe tomarse en cuenta también la tranquilidad emocional de la mascota. "Hay que relajar nuestra mente, yo lo comparo mucho con el humano: un humano que no relaja su mente es alguien que no descansa; el sueño es para descansar, cuando no descansamos nuestros días se vuelven pesados, entonces imagínense un animal que no relaja su mente y que siempre está con energía constante ¿dónde la desfoga? Caminado, corriendo, mordiendo… es ahí donde debemos tener cuidado".

Fabián Maldonado es fundador de Master can, donde entrena y adiestra a los perros mascota para diversas actividades, su experiencia le permitió reconocer que estos animales también poseen personalidad; habrá ejemplares que son apacibles, otros no, independientemente de la raza. Reiteró que el aspecto fundamental al momento de adquirir o adoptar una mascota es reconocer si se tiene tiempo, dinero, espacio y paciencia para atenderlo, de lo contrario es mejor no poseerlo.

"Muchos indican que el comportamiento de un animal depende en un 30 % de la genética y un 70 % del entorno; otros dicen que es 50-50, la realidad es que toda conducta puede ser manipulada por el entorno. Entonces, si tengo un entorno que no está siendo sano para mi mascota, esta mascota va a estar desequilibrada emocionalmente".