Protegerán inmuebles de personajes ilustres

No existe hasta el momento una cláusula o reglamento municipal que establezca la protección de inmuebles históricos en Durango capital, como donde nacieron personajes ilustres reconocidos a nivel internacional, que sea más allá de la relevancia arquitectónica de la propia construcción, porque es necesario ese reglamento de protección.

"Existen lagunas en ese tema en los reglamentos", en la capital, por eso se busca implementar un catálogo de los personajes ilustres que hayan nacido en Durango, particularmente el Centro Histórico, para salvaguardar ese inmueble, porque no podemos permitir que se presente un nuevo derribo, como lo que ocurrió en la casa de Fanny Anitúa, precisó Guillermo Juárez Compeán, de la Comisión de Cultura de Cabildo.

Dijo que el tema de la casa donde nació Fanny Anitúa "no es un asunto menor", porque fue una artista duranguense de talla internacional, y si bien el inmueble en materia arquitectónica no ha sido protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), o por Desarrollo Urbano, no se puede permitir.

El regidor detalló que la primera sesión del Consejo de la Crónica Municipal 2023, este 5 de enero, se agendó para trabajar en el tema de reformas, cláusulas o reglamentos, lo necesario para resguardar monumentos, que establezca parámetros claros en la construcción al momento de modificación, restauración o construcción.

Vamos a buscar la actualización de reglamentos, junto con Desarrollo Urbano, y así contar con los ajustes en materia de protección, porque, en el caso de Fanny Anitúa, el permiso no incluía el tema del derribo.

NO DEBIERON DAR PERMISO

Para el historiador e investigador Miguel Vallebueno Garcinava, el permiso de construcción con el que cuenta la obra fue "un permiso mal dado por las autoridades", fueron manos criminales las que autorizaron el cambio en el uso de suelo, enfatizó.

Se debió evitar su destrucción, además de que contaba en la fachada con la placa correspondiente que daba fe por las autoridades municipales de hace años sobre la relevancia del inmueble, pero se retiró la placa y la fachada fue afectada.

LA CASA DE FANNY ANITÚA SERÁ RESTAURADA

Fernando Ortega, arquitecto encargado de la obra en la casa de Fanny Anitúa, aseguró que el proyecto es para restauración y remodelación, no una demolición, porque "la propiedad contaba con un sistema antiguo", de vigas de madera, pero se va a respetar.

La fachada se quedará intacta, así como se volverá a instalar la placa correspondiente, con elementos de cantera, además de que la propiedad fue adquirida recientemente por un particular, y es así como se están solventando los gastos de la obra, no por las autoridades.