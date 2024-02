Protección Civil de Gómez Palacio supervisa seguridad en quintas

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Gómez Palacio inició la inspección y verificación de las medidas de seguridad de las quintas en el municipio, a fin de garantizar que los espacios que visitan los gomezpalatinos para recrearse cumplan con los protocolos establecidos.

Santiago Rodríguez Chávez, director de Protección Civil, dijo que la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, pidió que estas actividades se realicen durante los últimos días del mes de febrero a fin evitar incidentes que pongan en riesgo la integridad física de los gomezpalatinos al interior de estos espacios de diversión que a causa de las altas temperaturas propias de la región son muy solicitadas.

Las medidas de seguridad básicas de estos espacios son: que cuenten con extinguidores, señalética, lona de medidas de seguridad y reglamento de la alberca, regulador en tanque de gas en caso de contar con cocineta o disco, así como también se pide a los propietarios o encargados de los espacios que estén al pendiente de los menores y no los dejen solos en las albercas, con el fin de evitar alguna desgracia.

Otras de las medidas que piden a los propietarios de las quintas son: que no permitan a los visitantes correr por el borde de la piscina, que se observe la zona antes de entrar al agua y comprobar que no hay alguien en la zona al cual se pueda lastimar, no empujar, ni realizar juegos peligrosos; antes de realizar un clavado, conocer la profundidad de la piscina para evitar lesiones en la cabeza y la espalda.

Rodríguez Chávez exhortó a los dueños de los establecimientos a regularizarse a la brevedad, para poder operar sin ningún contratiempo y de esta manera ofrecer espacios seguros a la ciudadanía.