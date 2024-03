Propondrá María Bárbara Cepeda, seguro de desempleo para mujeres jefas de familia

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, María Bárbara Cepeda Boehringer, candidata al Senado de la República por el PRI, PAN y PRD, dio a conocer que, de llegar a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, propondrá un seguro para mujeres jefas de familia, para quienes hayan tenido un empleo anterior a seis meses y estén desempleadas, puedan contar con un ingreso en lo que consiguen otro empleo.

Esto con la finalidad de que puedan seguir fortaleciendo a sus familias, ya que a final de cuentas la mujer sale a trabajar, tanto por su crecimiento personal como por sus familias, para que sus hijos estén bien. Indicó que esto también permitirá contrarrestar y también para contrarrestar el tema de la salud mental.

“Ya que muchas veces viene esa ansiedad y esa inestabilidad emocional de no tener un ingreso para poder atender las necesidades de la familia, así que estaremos trabajando desde el Senado de la República para que esto se pueda llevar a cabo e invitar a los hombres y a las mujeres coahuilenses a que nos unamos a esta causa”, dijo María Bárbara Cepeda.

También convocó a unirse a las diversas marchas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, recordando que no son actos provocativos, no son actos de venganza y que la violencia no se combate con violencia; y pidió recordar que son observados por los jóvenes, por los niños y que son ejemplo para ellos, en cuyas manos estará el futuro de México.

“Como candidata a senadora y próxima Senadora de la República, no puedo tampoco permanecer indiferente ante lo que estamos viviendo las mujeres, pero si convencida de que desde mi trinchera estaré apoyando incondicionalmente a las mujeres coahuilenses, haciendo lo imposible para que tengamos mayor participación en Coahuila y en México”, indicó Cepeda Boerihnger.

Finalmente, refirió que también buscará que la historia de las mujeres y de las minorías, que hoy son vulnerables, no sean muchas y que sea cada vez menos, estableciendo que será una mujer aliada en el Senado de la República y que será la voz de las mujeres coahuilenses.