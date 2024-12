PRIMER CAPÍTULO EN LA FINAL DEL AP2024

- Después de enfrentar a Pachuca en un partido de temporada regular en Puebla, el entrenador brasileño del América André Jardine volteó hacia la tribuna e hizo un gesto hacia los aficionados. Les advirtió que volverían a esa sede alterna a buscar un tricampeonato.

Así será, puesto que las Águilas, que se quedaron sin su casa por las remodelaciones al estadio Azteca de cara al Mundial del 2026, procurarán dar el primer paso hacia un inédito tricampeonato en torneos cortos, cuando reciban a Rayados de Monterrey en el estadio Cuauhtémoc por la ida de la final del Apertura 2024.

América tuvo que utilizar el Estadio de la Ciudad de los Deportes junto con el Cruz Azul, pero debió mudarse de nuevo, a Puebla, para chocar con Pachuca porque el inmueble fue clausurado por autoridades de la capital. Ahora tendrá que hacer lo mismo porque el escenario estaba reservado para otro evento.

VAN POR EL 'TRI'

Las Águilas son uno de cuatro equipos que han logrado un bicampeonato desde 1996 cuando se comenzaron a disputar dos torneos por año en México. Pero entre ellos, es el único que se colocó en una tercera final consecutiva.

Antes, Pumas, León y Atlas lo intentaron sin éxito.

A diferencia de sus últimos dos títulos, cuando accedieron a la liguilla tras ser líderes, las Águilas tuvieron que avanzar a la fase final a través del play-in en la que vencieron a Xolos. Luego eliminaron al segundo preclasificado Toluca y al primero Cruz Azul.

"Es una noche que no vamos a olvidar nunca", dijo Jardine. "Sabíamos de lo que éramos capaces de colocar la versión del América bicampeón que muchas veces la gente se olvida, pero nosotros somos capaces de hacer una noche nuestra".

CUENTAS PENDIENTES

Al vencer a los Diablos Rojos y a la Máquina, América saldó cuentas pendientes ante esos dos equipos que lo golearon en el calendario regular.

Ante Rayados buscarán una revancha distinta porque los Rayados se impusieron ante ellos por la final del Apertura 2019.

Dirigido por el argentino Martín Demichelis, Monterrey no había podido regresar a una serie por un título desde entonces, cuando alzó la quinta corona en su historia.

Demichelis, despedido por River Plate de su país a medio año, arribó al equipo del norte de México en la sexta fecha luego de la salida de su compatriota Fernando Ortiz, quien logró acceder sólo a semifinales.

"Fueron tiempos difíciles porque además de ser hincha de River me crie ahí. Me tocó volver y veníamos haciendo un buen trabajo, pero tocó darlo por finalizado", recordó el entrenador. "Por eso agradezco al Monterrey por la confianza. Es el primer club donde trabajo donde no tengo sentido de pertenencia como jugador".

El entrenador argentino clasificó a Monterrey como quinto de la tabla y por eso será anfitrión del partido de vuelta el domingo. En las rondas previas, los Rayados dieron cuenta de Pumas y del Atlético de San Luis.

A diferencia de las instancias previas, la posición en la tabla no es un criterio para definir un ganador. En caso de empate se tienen contemplados tiempos extras y penales.