Presenta propuestas candidato a rectoría

El candidato a la rectoría de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez estuvo ayer en Torreón para presentar sus propuestas de campaña en escuelas y facultades. Asegura que si la comunidad universitaria le da su voto de confianza, será un rector 'de menos traje, y más jeans'.

Comentó que la semana entrante, estarán dialogando con representantes sindicales de la UAdeC pues se tiene que elaborar un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo que les dará la certidumbre "para poder mejorar, reducir y justificar el tema de las famosas dobles plazas que no existen, realmente fue un tema que se mal interpretó por la autoridad y luego después de ahí, pues hemos tenido una serie de batallares al respecto". Aseguró que en la máxima casa de estudios ya no hay grupos y que él promueve la unidad. Busca fomentar la competitividad pero no la rivalidad.

Como parte del saneamiento de las finanzas de la máxima casa de estudios, se encuentra el modernizar el sistema financiero que garantice el desarrollo de las funciones institucionales así como diversificar la captación de recursos a través de prestación de servicios especializados y de la implementación de un sistema de negocios institucional. Además de que se establecerán programas de becas externas mediante apoyos de la iniciativa privada y organizaciones sociales. Propone revisar la plantilla laboral y sus funciones para un ejercicio adecuado del presupuesto ordinario y promover la austeridad y el ahorro en el ejercicio de los recursos asignados a dependencias, escuelas y facultades, institutos y centros de investigación.