Preocupa a alcaldesa casos de Hepatitis A en Torreón

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, externó su preocupación por los casos de Hepatitis A en Torreón, pues según informes que tiene de esa ciudad no sería el agua potable sino la basura lo que estaría provocando los casos registrados.

La presidenta municipal dijo que ha estado en comunicación con el presidente de Torreón, Román Alberto Cepeda González, pues dijo tener una preocupación por el tema de Hepatitis A y los 127 casos registrados.

"Nosotros no tenemos ningún caso, pero me comenta el doctor Adame que no es el agua sino la higiene de las personas y la basura que generan a su alrededor lo que está ocasionando la Hepatitis", dijo la alcaldesa al pleno del Cabildo, asegurando que ya lo consultó tanto con el director de Salud Municipal, el doctor Adame, como con el secretario de Salud del Estado, quien habría confirmado dicha versión.

La alcaldesa dijo que con los vientos que se esperan, de por lo menos 70 kilómetros por hora, es preocupante que el aire pueda traerse esa contaminación al municipio de Gómez Palacio: "El tema de la basura es triste y decepcionante, pero la basura no camina", señaló.

La autoridad dijo que en estos tiempos electorales, hay actores políticos que aprovechan los cúmulos de basura que genera la población, que suelen tirarla en espacios públicos no destinados a la disposición de los mismos, para obtener votos.

La autoridad también dijo que ya dio la instrucción al director de Servicios Públicos de Gómez Palacio para recorrer y limpiar las zonas que suelen estar mas afectadas por acumulación de basura, pero que pidió hacerlo conforme a la programación, para poder avanzar con la limpieza de la ciudad en todas las áreas.

"No podemos regresar a la semana a las mismas colonias y las mismas plazas que ya se limpiaron, pero no quiero que se nos vaya a crear un problema de este lado", comentó la alcaldesa al Cabildo en la sesión ordinaria de este jueves, donde además dio la instrucción de que se capturen a los perros callejeros para desparasitarlos y ponerlos en adopción: "Y los ponemos guapos para ponerlos en adopción el domingo en el paseo Independencia", aseguró.

¿QUÉ ES LA HEPATITIS A?

La Hepatitis A es una inflamación del hígado que puede causar morbilidad de moderada a grave.

El virus de la hepatitis A (VHA) se transmite al ingerir agua o alimentos contaminados o por contacto directo con una persona infectada.

Casi todos los pacientes se recuperan totalmente y adquieren inmunidad de por vida. No obstante, una proporción muy pequeña de las personas infectadas por el VHA puede fallecer a causa de una hepatitis fulminante.

La Hepatitis A se propaga principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada. La enfermedad está muy asociada al consumo de agua y alimentos insalubres, el saneamiento deficiente, la mala higiene personal y el sexo bucoanal.