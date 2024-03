Por inestabilidad de ASL operarán todos los pozos

Debido a la inestabilidad con la que ha estado operando el sistema del proyecto de Agua Saludable para La Laguna, lo que ha ocasionando desabasto en la ciudad, el Ayuntamiento de Lerdo volverá a poner en funcionamiento todos los 9 pozos que forman parte del Sistema San Fernando local con el que el Municipio abastece a la ciudad desde hace muchos años.

El alcalde, Homero Martínez Cabrera, explicó que derivado de lo que ha estado sucediendo (la baja presión, la inestabilidad del aforo) el Ayuntamiento seguirá dando mantenimiento a los pozos de agua potable que dependen del Sapal para no confiarse en la dotación de Agua Saludable, misma que además no ha logrado ser introducida en la red por la baja presión que lleva.

"No debemos de confiarnos porque viene un tema electoral y, curiosamente, me puedan cerrar la llave; entonces para prever escenarios vamos -nosotros- a estar abasteciendo de manera tradicional para que ellos (quienes están a cargo de Agua Saludable) adecúen todo lo que tengan que adecuar y que terminen sus obras", declaró el alcalde de Lerdo.

El presidente dijo que la presión del líquido proveniente de Agua Saludable bajó de 400 a 200 litros de agua por segundo además de que no se puede introducir a la red local del agua potable de Lerdo debido a que viene con baja presión, pues la presión que debiera traer era de 5 kilogramos y llegaba con un kilo: "Es decir, el agua que nos estaban entregando no entra con la que nosotros traemos en la red, por eso pedí al director que empecemos a operar nuestros pozos de forma tradicional para yo garantizar el abasto. No me voy a arriesgar con los temas políticos que se vienen a que me dejen a la ciudad sin agua, curiosamente, entonces para prever algún escenario crítico", explicó el alcalde.

El presidente recordó que no hay nada que obligue a los ayuntamientos a recibir el agua de Agua Saludable además de que en este periodo no se ha alcanzado el objetivo de introducir la cantidad de agua necesaria y con la presión suficiente a la red pública. "No hemos firmado ningún convenio y el Artículo 115 constitucional dice que la obligación (de dotar los servicios básicos a la población) es del presidente municipal", acotó.