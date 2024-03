Por día festivo, habrá roles y personal de guardia en el Seguro Social de Coahuila

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el tercer lunes de marzo es considerado inhábil por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez. Sin embargo, y con el fin de no afectar la operación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila estableció roles y guardias de personal para responder a las necesidades que se presenten en los servicios de Urgencias y hospitalización durante el próximo lunes 18 de marzo.

También habrá personal sanitario atendiendo en los departamentos de apoyo como son Enfermería, lavandería, cocina, servicios básicos, laboratorio y otros. De esta forma, el Seguro Social mantendrá el compromiso de brindar atención médica todo el año a sus derechohabientes; en Torreón, a través de los Hospitales Generales de Zona No. 16 y No. 18 así como en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71.

En lo que corresponde a las áreas administrativas, la institución médica informó que los Centros de Seguridad Social, guarderías ordinarias, subdelegaciones y tiendas IMSS, así como la consulta de Medicina Familiar, permanecerán cerrados durante el lunes 18 de marzo.

Por este motivo, el Seguro Social exhortó a la población usuaria a hacer un uso responsable de los servicios médicos y acudir en caso de una verdadera emergencia, que es cuando está en riesgo la vida o la función de un órgano.

Es importante mencionar que, el artículo 2 de la Ley del Seguro Social (LSS) establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Por este motivo, es que cada día festivo, se diseñan estrategias para atender todas las necesidades que se presenten.