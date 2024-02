LA IMPROVISACION EN LA CONSULTA

En la práctica veterinaria de las pequeñas especies no solamente se enfoca a usar nuestros conocimientos de medicina, también nos hemos visto en la necesidad de echar mano a otras alternativas, sobre todo de la imaginación para así poder salvar la vida a las traviesas mascotas. Recuerdo que en una ocasión me llamaron muy temprano para que fuera a consulta para revisar un gato, cuál fue mi sorpresa que mi paciente se encontraba atorado en las aspas del radiador del automóvil, al ponerlo en marcha escucharon un fuerte maullido en el motor, solo así se dieron cuenta de que el gato acostumbraba a dormir en lo caliente del radiador para pasar la noche, afortunadamente no necesité de los conocimientos de nuestra profesión, pues no se encontraban lesiones aparentes en el gato, fueron suficientes unas llaves españolas para quitar las bandas del abanico del radiador. En otra "consulta" de un pequeño gato de cuatro semanas de edad, fue cuando este quedó atorado debajo de una puerta, con la cabeza que daba a una habitación y el cuerpo al otro lado de la puerta que daba al pasillo, la familia se encontraba muy angustiada, pues tenían horas haciendo intentos para sacar la cabeza del minino, incluso veían la posibilidad de sacrificarlo para que no continuara sufriendo, nunca había tenido un caso similar, así que se me ocurrió embadurnar la cabeza con vaselina e intente empujarla debajo de la puerta y resultó inútil, fue entonces cuando unté también el cuerpo de vaselina y empujé todo su cuerpo debajo de la puerta, los gatos cuentan con mucha flexibilidad y más a esa tierna edad, afortunadamente no se necesitó el medicamento letal para que no siguiera sufriendo, una vez más la improvisación salió adelante para salvarle la vida al minino. Jamás me imaginé llegar a usar petróleo como tratamiento para un gato, lo utilicé cuando una señora llevó al consultorio a su minino completamente pegado de sus cuatro patas a una trampa con adhesivo para ratones, lo primero que se me ocurrió fue disolver el pegamento con un algodón con petróleo y resulto mágico el "tratamiento", en cinco minutos se encontraba liberado de sus cuatro patas el pequeño gato. También hemos recibido en el consultorio casos raros de perros, como el chihuahueño que llegó a consulta con un grueso cilindro de cartón atorado en el cuello, iba acompañado de tres niños con su mamá, se encontraban asustados por la salud de su mascota y todavía más por el posible castigo al autor de la travesura, aunque todo quedó en el anonimato, pues se solidarizaron con el hermanito infractor, la vaselina también hizo efectos terapéuticos formidables. En una ocasión llegó al consultorio "Ptolomeo", un perro poodle de un año de edad de lo más inquieto y juguetón, tenía el collar de castigo metálico en su caja torácica, había introducido las patas delanteras y se encontraba fuertemente atorado oprimiendo las costillas, no fue necesario medicamento alguno, solo se necesitó unas pinzas de electricista para cortar la cadena y liberar a "Ptolomeo". En otra ocasión llevaron a "Tom" a consulta, un Bull Terrier de 4 años de edad, se tallaba el hocico con ambas patas, y continuamente presentaba accesos de tos, estornudos y náuseas, sus dueños lo llevaron muy preocupados, pensaban en una intoxicación o algo peor, cuando lo revisé e introduje unas pinzas mecánicas en la boca de mi paciente, no hicieron comentario alguno, pero su expresión de asombro fue más que elocuente, al extraerle el gran hueso de una chuleta de res, que tenía fuertemente atorado en el paladar de lado a lado de sus molares superiores, fue cuando comprendieron mi "tratamiento".