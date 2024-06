Pedirá Manolo intervención de Bartlett

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas pedirá la intervención del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, ante los frecuentes apagones que se registran en toda la entidad y que, resaltó, han ocasionado enormes afectaciones en todos los ámbitos.

Destacó que el titular de la llamada "empresa productiva del Estado" acompañará al presidente, Andrés Manuel López Obrador en la visita que realizará el viernes de esta semana al municipio de San Juan de Sabinas, para dar seguimiento a los trabajos de rescate de los cuerpos de mineros atrapados en Pasta de Conchos.

El mandatario destacó que aunque no es un problema privativo de Coahuila, se pedirá poner mayor atención en cuanto al servicio que se está proporcionando, y de ser necesario, se lleven a cabo las inversiones que hagan falta para mejorarlo.

Señaló el caso específico de Parras de la Fuente, donde se quedaron sin luz durante 11 horas, desde la noche del sábado hasta la mañana del domingo, y cuyo apagón le tocó experimentar.

"Ahí estaba yo, en la mañana me levanté temprano y dije pues a lo mejor aquí en el hotel en el que estoy no hay señal; me salí a agarrar señal a la calle y pues que no hay luz", dijo.

Consideró que el problema es que la CFE no está generando suficiente energía, pero como los responsables a nivel local no pueden resolver el problema, no planteará directamente al titular.