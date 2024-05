Paty Quistián prioriza los servicios básicos y la seguridad en Madero

La candidata a la alcaldía de Francisco I. Madero por el PRI, Paty Quistián, estuvo de visita en las instalaciones de El Siglo de Torreón, en donde recordó sus propuestas y agradeció por la respuesta obtenida por la ciudadanía durante su campaña.

Recordó que acudieron una gran cantidad de personas a su cierre de campaña, previo a las votaciones de este 2 de junio.

“Tuvimos el cierre con una asistencia y un lleno total, el bulevar Madero, ahí en frente de las oficinas del PRI es donde dimos cita y estuvimos con una asistencia total”, dijo.

Quistian reiteró que dentro de sus propuestas están en primer lugar las necesidades básicas.

“Las propuestas sobre todo son los servicios básicos, que necesitamos como todo maderense. Francisco I. Madero ya es una ciudad y debemos de entender que debemos de tener los servicios básicos de calidad, de primer nivel. Desgraciadamente en estos cinco años, pues no hemos tenido”, agregó.

“A veces la sociedad se acostumbra tanto a esa falta de servicios que se les hace tan fácil decir, no, pues la semana que entra a ver si nos traen agua. Ya no puede ser posible que estemos sufriendo escasez de agua, aunque hay un problema nacional, mundial, en cuanto a escasez de agua, pero Madero tiene los recursos necesarios para poder abastecer, aquí es una falta de atención de nuestros servidores públicos, en don verdaderamente no se ha atendido. Lo mismo está en alumbrado, en pavimento, drenaje”, destacó.

También se pronunció sobre la seguridad, señalando que lo más importante es capacitar a los agentes para que ejerzan su trabajo “como debe ser”.

“La seguridad, todas las patrullas están en el taller, solamente existen dos patrullas, desgraciadamente las herramientas para que nuestros agentes puedan hacer su trabajo como debe ser y que tengamos paz social y que la ciudadanía se sienta tranquila, pues no existen las herramientas necesarias de los agentes y supongo que tampoco existe la capacitación.

La capacitación permanente de profesionalizarlos, de ciudadanizarlos, en donde ellos vean que es parte de Francisco I. Madero y que deben de atender las necesidades. Tenemos mucha inseguridad en muchos fraccionamientos donde fueron destruidas casas, ya no existen ventanas, puertas, el cable también. Esto es la falta de seguridad que tenemos en Madero”, finalizó.

Además, sueldos dignos para todos nuestros agentes y constantemente la capacitación”.

Destacó además la atracción de trabajo a través de la industria, sin embargo, primer tienen que atenderse las necesidades básicas.

Paty Quistián prioriza los servicios básicos y la seguridad en Madero