Patrick Mahomes jugará con los Chiefs ante los Texans, pese a esguince en el tobillo

Andy Reid, entrenador de los campeones Kansas City Chiefs, afirmó este jueves que Patrick Mahomes, 'quarterback' estelar de su equipo, jugará este sábado ante los Houston Texans a pesar de esguince en el tobillo que sufrió el domingo pasado.

"Al principio de la semana no estaba seguro, pero ya he pasado por eso con él antes y me sorprende cada vez que lo hace. Es un tipo muy fuerte mentalmente. Es ese el motor que lo hace entrar en acción", señaló el 'coach' en conferencia de prensa.

Mahomes, quien ha llevado a ganar tres Super Bowls a los Chiefs, se lesionó el tobillo derecho en el último periodo del juego de la semana 15 de la temporada del fin de semana pasado en el que vencieron a Cleveland Browns.

El mariscal de campo tres veces Jugador Más Valioso del partido por el campeonato de la NFL abandonó el estadio en un carrito de golf para no agravar su lesión y luego de más pruebas se determinó que tenía un esguince.

A pesar de lo anterior, el pasado miércoles y este jueves el pasador de 29 años completó el entrenamiento de los Chiefs junto a sus compañeros, algo que sorprendió a Andy Reid.

"Hace unos días le veía una remota posibilidad de estar, pero se ha rehabilitado muy bien y lo más seguro es que terminemos haciéndolo jugar", explicó el entrenador.

El compromiso de Mahomes con el equipo va más allá de su fortaleza mental y habilidades en el campo.

El 'quarterback' se preocupa por sus compañeros de equipo, en especial por los que forman su línea ofensiva a los que el pasado miércoles sorprendió con costosos obsequios.

Mahomes preparó una sorpresa al final de la práctica al dejar en el casillero de cada uno, una nevera portátil, un par de botas de una exclusiva marca de calzado, un gafas Oakley y un reloj Rolex.

Los Kansas City Chiefs recibirán este sábado a los Houston Texans dentro de la semana 16, antepenúltimo de la temporada de la NFL.