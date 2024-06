Partido ante Ecuador podría definir la continuidad de Jaime Lozano

Este domingo, cuando la selección de México afronte el encuentro ante Ecuador para cerrar la fase grupal, el equipo se jugará su permanencia en la Copa América. Para el entrenador Jaime Lozano lo que podría estar en riesgo es su empleo.

Lozano ha sido el objeto de críticas por el desempeño de la selección mexicana en el torneo continental. Particularmente, se le ha cuestionado la decisión de relegar a cinco veteranos, el seguir sin hacer un cambio generacional auténtico y el bajo nivel de juego del equipo.

Aunque un mes antes del torneo los dirigentes aseguraron que el estratega seguiría en el puesto hasta el Mundial del 2026 sin importar lo que ocurriera en la Copa América, Lozano es lo suficientemente listo para saber que eso no es necesariamente cierto.

“Son decisiones que no me corresponden a mí, pero como técnico sabes que dependes mucho de los resultados”, dijo Lozano en una rueda de prensa el sábado. “La decisión no es mía, yo tengo que tratar de sacar el mejor rendimiento de los jugadores y hacer bien las cosas”.

Al dejar fuera a cinco jugadores con experiencia en las últimas Copas del Mundo, Lozano sabía que se arriesgaba en un torneo ante los mejores equipos del continente. Su intención, más que jugar con jóvenes, era darle oportunidad de ser titulares a otros jugadores.

El más joven de los cinco seleccionados que recibieron oportunidad es lateral Gerardo Artega, que tiene 25 años. El más veterano el portero Julio González, de 33.

“Hay jugadores que en esta Copa América pensamos que era importante empoderarlos ante selecciones de jerarquía”, justificó Lozano. “Es un torneo muy importante por todo lo que se genera alrededor”.

El problema es que ninguno de los cinco ha aprovechado esa oportunidad. El delantero Santiago Giménez se quedó fuera en el último corte para el Mundial de Qatar 2022, al no superar ni a Raúl Jiménez ni a Henry Martín con la selección.

Lozano dejó fuera a esos dos delanteros para darle el protagonismo al ariete del Feyenoord, quien no ha podido brillar en los primeros dos compromisos. El padre de Giménez, Christian, reprochó recientemente que Lozano nunca ha confiado en su hijo.

“Es demasiado comprensible (lo que Christian Giménez dijo), uno quiere lo mejor para los suyos. Como jugador yo entendía lo que pensaba mi mujer, mi padre y mis seres queridos”, aclaró Lozano. “Pero, así como confío en Yohan (Vásque), confío en ‘Santi’ y en ‘Memo’, (Guillermo Martínez). ¿Cómo no lo voy a hacer si yo los traje?".

Si México no logra avanzar a la siguiente ronda, ello supondrá el segundo fracaso para Lozano, quien tomó el timón hace un año antes de conquistar la Copa Oro. Se sumaría a la derrota en la final de la Liga de Naciones.

El acuerdo firmado el año pasado con el técnico fue por tres años, pero incluía una revisión luego de la Copa América y el miércoles está calendarizada una reunión de dueños del fútbol mexicano, donde podría decidirse su futuro.

“Yo vivo enfocado en el trabajo y en ver cómo podemos ganar partidos, eso es lo que me incumbe, ese es mi trabajo y lo que me incumbe”, dijo Lozano. “La situación desestabiliza a unos más que a otros, pero sobre todo a los jugadores que están constantemente en las redes sociales”.