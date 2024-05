'Para nosotros no hay nada que celebrar'

Seis colectivos de padres buscadores, salieron de la región lagunera rumbo a la Ciudad de México para unirse al resto de los grupos y participar en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, "pues para nosotros no hay celebración", dijo Silvia Ortiz, madre Stephanie Sánchez- Viesca Ortiz "Fanny", quien en este año cumplirá 20 años como desaparecida.

"Vamos a la Ciudad de México a gritar, a exigir, a continuar con la lucha, de que nos escuchen como madres, como dolientes, porque nosotros no festejamos el día 10 (de mayo) porque falta alguien en casa. Entonces aquí estamos... Más adelante vamos más gente, nuestros compañeros de Piedras Negras", dijo Ortiz previo a que el camión que los llevaría saliera de la Alameda Zaragoza de Torreón, poco después de las 12:00 del día.

La intención era cruzar el estado de Zacatecas lo más temprano posible, ante el clima de inseguridad que se vive en esta entidad.

Grupo Vida, Voz que Clama Justicia, Caravana Internacional de Búsqueda, Búscame, Fuundec, entre otros colectivos, son los que estarán presentes este 10 de mayo, día de las Madres, en la capital del país.

"Fue una jornada que se planificó por todos. Me estoy refiriendo a todos los colectivos del país. Cuando menos tenemos la intención de congregarnos en la ciudad de México 250 colectivos". La intención es exigir que no se "desaparezcan" a sus desaparecidos. Y es que ahora, además de ubicarlos presuntamente en el padrón de personas vacunadas contra el COVID-19, ahora aparecen en los padrones de programas federales, como el de Madres Solteras.

"Continúan yendo los Servidores de Nación a visitar a las familias. Ahora también dicen: 'su hija, hijo fue beneficiada con el programa de Mujeres Solteras'", comentó Ortiz, quien consideró que con estos hechos, "nos quieren comprar por la necesidad de la gente, está muy difícil van y nos ofrecen el beneficio para que la familia vaya y dicen que hicieron el trámite. Están jugando con la ignorancia y con la economía de las familias".

MARCHA

La marcha iniciará este 10 de Mayo a las 10:00 horas, partiendo desde el Monumento de la Madre rumbo al Zócalo capitalino. Al terminar, el contingente de laguneros, acudirá a la Basílica de Guadalupe.

"Nada que celebrar desde que desaparecieron nuestros hijos, no estamos de fiesta".

Con esta movilización también se busca la empatía de la gente, que no sea indiferente ante el dolor de estas familias.

"No puede ser posible que aquí vamos a las marchas y nada más nos ven. La verdad no le deseamos nada de esto a nadie. No saben que es el dolor de tener una persona desaparecida. Al contrario debemos unirnos como sociedad para cuidarnos entre nosotros mismos, porque una de las cosas que nos hacen más falta sólo los testigos que vieron, que saben y que nos puedan ayudar a encontrarlos, pero no quieren hablar", comentó Ortiz.