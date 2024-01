Para marzo, entrega de UMF La Joya

El IMSS promete que el próximo 12 de marzo de 2024 se entregará la obra de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del ejido La Joya de Torreón, pero vecinos de los alrededores dicen que "hasta no ver no creer" y que "ojalá que sí esté lista" porque se dará un respiro a la clínica No. 16, donde la derechohabiencia ya rebasó desde hace muchos años la capacidad instalada. Con esta nueva UMF, el beneficio será para unos 48 mil derechohabientes.

"La tirada es que se desfogue la clínica 16 y que a todos los que somos del oriente nos manden a esta unidad, se supone que para allá vamos y que todos queremos que el IMSS nos facilite las cosas, primeramente Dios que así sea porque a veces salen con unas cosas", señaló un hombre que tiene una tienda de abarrotes cerca de la obra, entre Hidalgo y bulevar Torreón 2000.

Ayer, El Siglo de Torreón hizo un recorrido por el lugar y se pudo observar a trabajadores de la construcción, algunos originarios del estado de Veracruz, así como maquinaria pesada. También se pudo ver a personas que estaban haciendo una supervisión y monitoreo de la obra con drones. La empresa que está a cargo de la obra es la Constructora y Arrendadora San Sebastián S.A. de C.V. y la inversión es de 140 millones 489 mil 834 pesos, según datos oficiales del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria de la Jefatura de Servicios Administrativos y la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS.

La UMF se está edificando en un solo piso y se construye sobre una superficie de 2 mil 762 metros cuadrados. Los servicios que ofrecerá serán: Consulta externa de Medicina Familiar, módulos de familia con enfermera especialista en medicina de familia, atención médica continua, salud en el trabajo, Estomatología, Nutrición, Trabajo Social, Auxiliares diagnósticos (rayos X, ultrasonido), farmacia, CEYE, Área de Información Médica y Archivo Clínico (ARIMAC), Prestaciones económicas y afiliación vigencia.

La UMF fue anunciada en 2009 por el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa y en 2015 se anunció la aprobación del proyecto. Sin embargo, la obra comenzó en la recta final de la administración federal priista de Enrique Peña Nieto y no se concluyó. Con el actual presidente de México, de extracción morenista, Andrés Manuel López Obrador, la edificación estuvo suspendida por más de cuatro años.

Se espera que mañana viernes, el delegado del IMSS Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue sostenga una reunión en Saltillo para revisar los avances de la obra de la UMF de La Joya así como del proceso de rehabilitación de la clínica No. 16 que está en curso y demás proyectos que se desarrollan en otras regiones del estado.

También se evaluarán rubros como insumos y medicamentos en las distintas unidades del estado, según informaron ayer fuentes del Seguro Social.