Para empezar

En su Presentación Santos Laguna se trajo un valioso empate de Guadalajara. Fue la presentación de esta versión 2024 de los Guerreros que vienen de un año para el olvido. El uruguayo Pablo Repetto recibió toda la confianza de su directiva y tratará de regresar a este equipo a glorias que cada vez se alejan más. No fue un Santos muy distinto al del año pasado, sin embargo, hay varias cosas esperanzadoras que vi, Franco Fagúndez tiene futbol y se ve dispuesto a ponerlo a disposición de la causa desde el minuto uno, su participación en el gol de Harold Preciado fue genial, cadencia, barrio y magia en una sola jugada, ojalá y haya salido por precaución y no esté lesionado.

Carlos Acevedo como siempre rescatando al equipo, salvó un mano a mano contra JJ Macías que era un gol casi cantado. Lamentablemente parece que el arquero lagunero salió lesionado. Esperemos que no sea de gravedad y no se pierda partidos.

El aparato defensivo de los Guerreros sigue siendo muy deficiente, permitió que Chivas les hiciera 19 disparos de los cuales por suerte, solamente tres fueron con dirección a portería. Repetto tiene aún un plantel corto en donde los cambios suelen más bien debilitar al equipo y no son las soluciones que el once lagunero que está en la cancha necesita. Se habla de que llegarán un volante y un extremo más. Lo que sea es bienvenido a este plantel limitado. Yo también traería otro defensa central pero no creo que me hagan mucho caso. El próximo domingo que el equipo reciba a los Rayados de Monterrey se enfrentará a un reto enorme: ganar y empezar a enamorar a su afición. Una buena actuación contra el conjunto del Tano Ortiz dará muchas esperanzas a una fanaticada que con mucha razón está muy descontenta y llena de dudas. Palabras sobran de aquí y de allá. Santos Laguna solamente se podrá reivindicar con su gente en la cancha, no hay más.

