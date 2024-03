Otorga Congreso del Estado Medallas 'Hermila Galindo' a 3 mujeres; una es de Gómez Palacio

El Congreso del Estado de Durango otorgó la Medalla al Mérito "Hermila Galindo" a tres mujeres: Amparo Rojas Rivera, Beatriz Eugenia Galindo Centeno y Martha Elena Webb Moreno, siendo esta última, gomezpalatina.

La Comisión Especial de Evaluación es presidida por la diputada Sandra Lilia Amaya Rosales, y tiene como secretario de la misma al diputado José Ricardo López Pescador. Como vocales se desempeñan los diputados Alejandro Mojica Narváez, Verónica Pérez Herrera y Alejandra del Valle Ramírez.

Los integrantes de la Comisión Especial de Evaluación, se reunieron en sesión ordinaria el día 27 de febrero de 2024, a efecto de aprobar el Acuerdo por el que se emitió la Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo.

El Congreso del Estado concede la Medalla Hermila Galindo en reconocimiento a mujeres destacadas del Estado de Durango, que se distingan o se hayan distinguido por su trabajo, servicio y/o contribuciones en favor de las mujeres, por defender los derechos humanos de las mujeres, por promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y por el impulso de la participación de las mismas en los ámbitos económico, político, científico, artístico, cultural, deportivo.

Se distinguió a Amparo Rojas Rivera, por su destacada trayectoria en materia de salud.

A Beatriz Eugenia Galindo Centeno, por su destacada trayectoria en el servicio público y su compromiso inquebrantable con la justicia, la igualdad de género y la promoción activa de los derechos de las mujeres.

Y a la gomezpalatina Martha Elena Webb Moreno, por su impacto significativo en la educación y la cultura de niñas, adolescentes y mujeres del Estado.

A continuación la semblanza de la gomezpalatina que reconoció el Estado.

MARTHA ELENA WEBB MORENO

Martha Elena Webb Moreno, nacida el 21 de junio de 1963, es una destacada educadora y activista social en Durango, cuyo trabajo y dedicación han impactado significativamente en la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos, a través de sus aportaciones en la educación de calidad y la cultura.

En 1994, La C. Martha Elena Webb Moreno, fundó el Colegio Kid's Place (luego renombrado a San Roberto) en Gómez Palacio, creando un espacio educativo inclusivo y de vanguardia. Bajo su liderazgo, el colegio se ha comprometido no solo con la excelencia académica, sino también con el crecimiento emocional y social de sus estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales como parálisis cerebral, síndrome de Down, TDAH y autismo. Este enfoque inclusivo ha fomentado un ambiente de empatía y respeto, permitiendo a todas y todos los educandos desarrollar su potencial.

Martha Elena Webb Moreno, ha sido una firme defensora de los valores de libertad, honestidad y responsabilidad, inculcando estos principios en sus estudiantes y en la comunidad. Ha extendido su impacto a través de significativas contribuciones sociales y culturales, incluyendo la donación de obras emblemáticas como el monumento al Padre en la Plaza Principal de Gómez Palacio y un reloj solar analemático.

Su compromiso con la igualdad de género es evidente no solo en su práctica educativa; sino también en su apoyo a iniciativas culturales y de inclusión social, que influyen en la construcción de una mejorada identidad y el espíritu de los duranguenses. Su labor en favor de la formación integral de las nuevas generaciones y su defensa de la cultura han establecido a Martha Elena como una figura clave en la promoción de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y en el impulso de la participación femenina en diversos ámbitos.

La maestra Martha Elena Webb Moreno simboliza el espíritu de la Medalla "Hermila Galindo", siendo un modelo a seguir y una fuente de inspiración para quienes luchan por la igualdad y la justicia social.

