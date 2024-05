Organizaciones civiles cuidarán y vigilarán que se respete el voto en el distrito local 10

A unas horas del comienzo de la veda electoral, un segmento de organismos civiles se expresaron a favor del voto razonado y libre, en la que consideran será la elección más vigilada de la historia; por lo cual dieron a conocer una importante estrategia de vigilancia ciudadana con la implementación de cámaras de seguridad para evitar delitos electorales en la zona rural.

Ante esto, extendieron la invitación al Candidato por Morena del Distrito 10, Alejandro Mata Valadez, para ser testigo de este ejercicio en pro de la democracia y la defensa del sufragio.

Entre los representantes de las distintas asociaciones se encuentran: Fernando García Vega, Presidente del Consejo Estatal Para El Desarrollo De Personas Con Discapacidad; Micaeljihad Navarro Álvarez, Presidente de la Asociación De Derechos Humanos IUS LEX A.C.; Miguel Ángel Guzmán Reza, Presidente del Colegio Estatal Duranguense De Médicos, y Joel Torres Díaz, representante de la Coordinadora Nacional De Trabajadores De La Educación (CNTE), Sección 44.

Por su parte, durante su mensaje, Joel Torres expresó: "No vamos a permitir que nos roben un solo voto, no vamos a permitir que amedrenten a ninguna familia, porque es bueno confiar, pero es mejor no hacerlo", además afirmó que más de 2 mil 500 personas y 390 cámaras de vigilancia de unas 600 para este distrito se llevan instaladas en puntos estratégicos para garantizar que sé de un buen ejercicio democrático.

En este sentido, Micaeljihad Navarro Álvarez, añadió que las cámaras de seguridad serán instalas en propiedades privadas en las que anticipadamente se solicitó permiso de los ciudadanos, esto en puntos estratégicos cerca de las casillas electorales, por lo que recalcó que no se utilizaría la estructura urbana federal, estatal ni municipal, y aseguró que las cámaras son propiedad de cada uno de los ciudadanos participantes en este ejercicio.

Alejandro Mata, candidato a diputado local por el Distrito 10, declaró que ya tienen el triunfo en el distrito y solo unirán esfuerzos para cuidar el voto.

"Nos pidió el pueblo cuidar el voto, y estos últimos días, en lugar de atender el tema de un cierre de campaña masivo, preferimos enfocarnos y usar todo nuestro recurso humano, material y económico para cuidar la voluntad de nuestra gente", dijo.

Aseguró que su compromiso con los ciudadanos fue cuidar que se cumpla la voluntad del pueblo, y evitar que nadie les haga "chanchullo" con su voto y que no se presenten situaciones lamentables. Mencionó que personas con capacidades diferentes estarán vigilando que se realice este ejercicio democrático en un ambiente propicio para la participación ciudadana.