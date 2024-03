Ofrece sus pañuelos artesanales por el 8M y las ganancias las dona a albergue animal

Para recordar su participación en las diferentes marchas del 8M, apoyar la causa, pero sobre todo por una noble causa, Jocelyn López elabora hasta con tres meses de anticipación los pañuelos de color morado, que se han vuelto un artículo distintivo de esta movilización.

Y es que todo lo recaudado con la venta de estos pañuelos, que regularmente se utilizan en el cuello, se dona al albergue canino Alma Animal, que actualmente atiende a más de 40 canes, desde cachorros hasta ancianos.

“Tengo con este proyecto cuatro años, inicié ahora sí que haciendo un pañuelo que tuviera personalidad, que se pudiera utilizar en otros años, también con la idea de que si el día de mañana yo llego a tener hijas y nietas, que digan, este pañuelo mi madre o mi abuela lo utiliza para sus marchas y aparte era algo que él hacía con todo el corazón”, explicó.

Para Jocelyn, quien forma parte de la colectiva, Mujeres que luchan por Mujeres, sería su sexta marcha en la que participa.

“Todo lo que se recauda justo al albergue de mi hermana que se llama Alma Animal, tiene diez años ahora sí en esta lucha para ayudar a los animales que están en situación vulnerable, y pues bueno estos últimos años nos hemos visto un poco azotadas por el hecho de que entre que mi hermana batalla porque realmente todo sale de su bolsa, no es tal cual así como donativos fijos, son donativos de personas que se les mueve el corazón y donan desde 50 a 200 pesos. Entonces eso fue como la manera de que yo quise aportarle a mi hermana poder decir, bueno por esta semana estamos cubiertas”, compartió.

Jocelyn comentó que es desde el mes de diciembre que inicia con la confección de los pañuelos con apoyo de solo mujeres, desde el diseño que se tendrá en el año hasta el corte y la bastilla, hasta tener un artículo completamente artesanal.

“Empiezo hacerlos desde diciembre con la dea que traigo en mente; este año una de mis mejores amigas, Lorena Favela, fue la que se hizo el diseño de este año. Siempre trato de que sea de mujeres, quien me ayuda en diseños y la mano para hacer los bordados para seguirnos ayudando.

Entre cinco y seis mujeres me ayudan, desde cortar tela, hacer bastilla, hacer el diseño, ya yo me aviento el empaquetado y todo. Y otras amigas me ayudan a hacer los stickers que van en la bolsita”, detalló.

Aunque inició ofreciendo 20 pañuelos, sobre todo entre los diferentes grupos de mujeres, ahora son más de 90, los que llega a elaborar únicamente para la marcha que se celebrará este viernes.

Para Jocelyn, se trata de un pañuelo de calidad, con la intención de que quede para la historia y tal vez, utilizarlo en cuantas marchas se participen.

Las personas interesadas en contactarla podrán hacerlo en el 8714525430 o bien en sus redes sociales donde aparece como Jocelyn López.