Oficializan Morena y PT coalición en Coahuila

Los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT) inscribieron en el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) la coalición de izquierda "Sigamos haciendo historia Coahuila", sin el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ni la Unidad Democrática de Coahuila (UDC).

Ayer martes se llevó a cabo dicho registro y certificación, los cuales corresponden a la participación que tendrán ambos institutos políticos en el proceso para elegir alcaldías en los 38 municipios de la entidad.

Por lo anterior, Diego del Bosque, dirigente de Morena en Coahuila, manifestó que esta es la coalición local más completa a nivel nacional; estuvo acompañado por el dirigente del PT, Ricardo Mejía Berdeja, así como por el delegado morenista, Janecarlo Lozano.

"Hemos tenido diferencias, no es algo nuevo, pero en eso consiste la unidad: en dejar a un lado las diferencias que puedan ser muy legítimas con un objetivo en común", sostuvo Del Bosque.

Afirmó que a los coahuilenses les interesa rescatar los municipios donde no gobierna el movimiento, ya que quieren en esta coalición de Morena con el PT tener alcaldes y alcaldesas que no roben, que no mientan y que no traicionen al pueblo.

"Eso se va a lograr con la unidad de la Cuarta Transformación en Coahuila. Estaban muy interesados en volver a rompernos, pero se van a quedar con las ganas, va a haber una unidad en Coahuila, Cuarta Transformación no se volverá a dividir en el estado de Coahuila", concluyó.

OPINAN SOBRE DIFERENCIAS ENTRE PRI Y PAN

Sobre la polémica que desató el líder nacional del PAN, Marko Cortés, donde exigió al gobernador Manolo Jiménez respetar el acuerdo para designar a panistas a algunas alcaldías en Coahuila, Diego del Bosque dijo que "se están peleando por un hueso".

"Nos solidarizamos con el Partido Acción Nacional (PAN), el gobernador no les quiere cumplir, imagínense, si a ellos no les cumple qué le espera a la ciudadanía porque allá se están peleando por puestos, por candidaturas y por el hueso", aseguró.

Añadió que en la coalición de Morena con el PT se está discutiendo un proyecto para Coahuila diferente con el objetivo de transformar el estado.

Por su parte, Janecarlo Lozano, comentó que le parece triste que no les quieran cumplir lo que les prometieron.

"Es preocupante que el gobernador no le quiera cumplir ni a sus aliados, eso desanima mucho a la ciudadanía porque si ni a sus amigos les quiere cumplir, creo que no va a cumplir las expectativas que tiene el pueblo de México, les decimos a los del PAN en Coahuila que no se dejen, que exijan lo que les prometieron", concluyó.