Obra de Seminario será a largo plazo al no ser considerada como prioritaria, anunció el obispo de Gómez Palacio

La falta de recursos pero sobre todo de vocación y profesores, son lo que mantienen detenido el proyecto de construcción del Seminario de la Diócesis de Gómez Palacio, que seguirá enviando a sus futuros sacerdotes a formarse en el Seminario Santa María Reina en Torreón.

Ante tal panorama, el obispo Jorge Estrada Solórzano consideró que el proyecto será a largo plazo, además consideró como una obra no prioritaria.

“Ese proyecto es más a largo plazo no tenemos ahorita las condiciones no solo para hacer el seminario sino para tener los elementos necesarios para su sostenimiento en el área de la formación. No tengo yo los especialistas que se necesitan para que hubiera profesores, sí los padres de aquí hay muchos bien formados, pero vemos que ahorita no es un prioridad”, detalló monseñor.

Recordó que se tiene el terreno y el proyecto arquitectónico, pero aun se sigue trabajando para recaudar los fondos suficiente para arrancar con su construcción.