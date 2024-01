Obra de Escénica Fantoche divulgará el eclipse solar del 8 de abril

Las luces volverán a prenderse sobre el escenario para la compañía Escénica Fantoche, la cual ha ideado un proyecto escénico de divulgación científica para niños y jóvenes. En este caso, la obra ‘Eclipse, mito y ciencia’ se gestará en el marco del eclipse que se podrá apreciar en La Laguna el próximo 8 de abril de 2024.

Se trata de una propuesta a presentarse este viernes 12 de enero, a las 20:00 horas, en el espacio independiente del Foro de la Ardilla Amarilla (Privada Ponciano Arriaga 166, Centro).

La puesta en escena tiene tres formatos: un monólogo protagonizado por Elías García, un formato a dúo con Iván Losa y otro formato en triada y música en vivo, junto al músico lagunero Charly Alpez. Esto para que la obra sea capaz de adaptarse a distintos espacios y necesidades.

“El objetivo es hacer una temporada de aquí a abril, constantemente, tanto en el foro de La Ardilla como en instituciones educativas. Esta pretende también servir de carta de presentación y generar contendido para difundirlo tanto en museos, en escuelas, para pasarlo a dependencias del gobierno local”, indicó Elías García, integrante de Escénica Fantoche.

El espectáculo implica un recorrido por mitos alrededor de los eclipses, en este caso los solares, revisa la ciencia y características que permiten estos fenómenos y se permite ser interactiva con los niños y con jóvenes que la pueden presenciar.

La obra emplea el manejo de puppets, de objetos, música, comedia clown y grandes dosis de ciencia, entre información general y datos curiosos.

“La dramaturgia es este formato de diferentes piezas. No hay así una gran historia a contar, más bien son los personajes conversando y discutiendo con base al folclor, como esas historias de que en China se creía que los eclipses sucedían cuando un dragón quería devorar el sol. O por ejemplo, en la cultura maya está el mito de que el jaguar del día y del sol lo devoraba un rato y pasaban cosas. Entonces, la idea es retomar estas historias de los mitos, de las creencias populares y cotejarlas con la ciencia, con lo que sabemos de los eclipses”.

LA COMPAÑÍA

Cabe recordar que la compañía Escénica Fantoche fue creada con un enfoque social, por lo que sus integrantes tratan de que las obras lleguen más allá del escenario.

Elías García afirma que esta iniciativa artística de divulgación científica tiene también inspiración en el personaje de Beakman, personaje ficticio que encabeza el programa de televisión y la tira cómica You Can With Beakman And Jax, creada por Jok Church. Los boletos están disponibles en redes sociales de Escénica Fantoche.